Centrul de rezidență pentru seniori Trai Bun - locație nouă în Otopeni și promoție la aniversarea de 3 ani

Oferind un confort similar unui regim hotelier clasificat la 4 stele, Centrul de rezidență pentru seniori Trai Bun aniversează 3 ani de activitate anunțând o locație nouă, ultramodernă și cu un spațiu deosebit de generos. De asemenea, centrul derulează o campanie în perioada noiembrie - decembrie 2021, oferind preț promoțional cu 33% reducere la pachetul de bază.

Bazat pe un concept la cele mai înalte standarde în domeniu, dar oferind în același timp prețuri accesibile, caminul pentru batrani din Bucuresti Trai Bun are drept principiu oferirea de siguranță și confort pentru seniori, îmbinând partea de condiții premium de locuire cu facilitățile medicale necesare îngrijirii persoanelor în etate, unele cu diverse afecțiuni.Dezvoltat continuu în ultimii 3 ani, centrul este un altfel de azil de bătrâni, un cămin de bătrâni la standarde europene de top, adresat celor care își doresc o bătrânețe demnă pentru părinții și bunicii lor. Famiile pot vizita ușor rezistenții, grație locației în imediata apropiere a Capitalei - în Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 56 . Noul centru beneficiază de suprafețe generoase atent amenajate, existând chiar și aproximativ 3000 de mp de parc la dispoziția locatarilor.Acest azil de bătrâni în stil modern are două corpuri de clădire de tip pensiune, camere spațioase cu baie proprie, livinguri si zone de luat masa, terasă acoperită. Televizor și cablu TV în fiecare cameră, conexiune la internet, lenjerii tratate antialergic, diete personalizate, elevator electric pentru persoane imobilizate - iată alte elemente regăsite la acest cămin de bătrâni de lângă București."Centrul de rezidență pentru seniori Trai Bun vă pune la dispoziție rezerve individuale / cuplu, dar și camere cu 3 - 4 paturi, fiecare fiind dotată cu toate facilitățile necesare pentru a vă simți ca acasă și oferind confortul similar unui regim hotelier de 4 stele. Spațiile comune și de luat masa invită la socializare și activități comune în vederea oferirii sentimentului de familie extinsă", se menționează pe https://azil-trai-bun.ro/, acolo unde pot fi accesate detalii complete. Pachetul de servicii oferit este foarte complex , validând aspectele sociale împreună cu cele pentru protejarea sănătății. Facilitățile medicale includ paturi electrice medicale, asistență medicală 24 / 7, concentrator de oxigen, monitor funcții vitale și o echipă medicală complexă, formată din medic generalist cu competente pe geriatrie, medic neurolog, medic psihiatru, medic psiholog, medic de recuperare, fizioterapeut și kinetoterapeut.Pentru a celebra aniversarea a 3 ani și mutarea într-un spațiu nou, Centrul de rezidență pentru seniori Trai Bun a conceput o ofertă promoțională destinată noilor clienți, valabilă până la finalul anului 2021 - preț promoțional de 3000 RON / lunar pentru pachetul de servicii ce include:- linie de gardă cu asistent medical- monitorizare parametrii vitali (2/zi sau la nevoie - TA, AV, SPO2, temperatură)- administrare de medicamente: oral, I.M., I.V., subcutanat, PEV- monitorizarea continuă a parametrilor vitali (la nevoie)- hrană gătită în bucătărie proprie, de 3 ori /zi plus două gustări- saloane și băi special amenajate pentru nevoile specifice ale pacienților- igiena corporală, o dată la două zile și la nevoie (produse de igienă incluse)- oxigenoterapie- măsurare glicemie- îngrijirea escarelor (fără cost hidrocoloid)Confort ca acasă, dar alături de îngrijiri medicale profesionale, într-un mediu plăcut, unde socializarea este posibilă oricând - iată pe scurt conceputul Centrului de rezidență pentru seniori Trai Bun, ce respectă cele mai exigente standarde în materie de îngrijire a persoanelor vârstnice.