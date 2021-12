Terapia ABA - cât de mult poate ajuta în diagnosticul de autism

După diagnosticul primit, cel de tulburare de spectru autist pare că întreaga lume se prăbușește pe umerii părinților mai ales. Nu înțeleg ce se întâmplă, de ce se întâmplă asta, există tendința de a-și asuma culpa. Este într-adevăr un prag pe care și ei trebuie să îl depășească, cel de asumare și îmbrățișare a etapei în care se regăsesc, temători la început.

Ce este terapia ABA, cum poate aceasta să ajute un copil cu autism

Să înțelegem mai bine terapia ABA

Cum poate fi terapia ABA de ajutor

Ce pot face? În privința autismului încă se fac studii. Nu există o cauză clară care să explice de ce apare. Cert este însă că, pe măsură ce acest diagnostic este timpuriu descoperit, sunt cu atât mai multe șanse de a interveni cu terapii benefice, cum sunt și ședințele de terapie individuala ABA Când vine vorba de terapie ABA vorbim, în fapt, despre o metodă de înțelegere a comportamentului și a modului în care acesta este afectat de diverși factori. Această analiză se bazează pe legi general valabile, dar și pe metodele de învățare.Unul din principiile de bază ale acestui principiu de analiză a comportamentului se referă la a întări în sens pozitiv o acțiune, prin recompensă. Asta înseamnă mai multe șanse ca lucrul respectiv să fie repetat.După ani de cercetare în domeniu au fost descoperite tehnici care să ajute la dezvoltarea comportamentelor folositoare, reducând pe cele care perturbă procesul de învățare.Este o terapie complexă și de termen lung. Nu există însă studii care să încadreze specific câte ore de terapie are nevoie un copil cu autism. Asta și pentru că fiecare caz este diferit. Se spune că dacă aveți sau ați întâlnit cu un caz de copil cu tulburare de spectru autist acela este doar un caz.Terapia urmată de copil va fi una individualizată. În plus, părinții au un rol activ în viața și programul copilului. Practic terapia continuă și acasă. Sub îndrumarea specialiștilor din cadrul centrelor de specialitate, cum este și Centrul Pas cu Pas din Suceava, părinții vor pune în aplicare o anumită rutină sau chiar exerciții.Altfel spus, ABA trebuie să fie acel gen de terapie devenită stil de viață, inclusă în stilul de viață al familiei. Avantajul major va fi că tehnicile vor fi aplicate eficient, continuu și mai ales într-un context natural.Printre beneficiile acestui tip de terapie enumerăm capacitatea copilului cu autism să devină mai independent, să fie în egalitate cu ceilalți copii de vârsta sa, să se integreze mai ușor în societate. În plus, ABA înseamnă și ajutor complex pentru ca un copil diagnosticat cu autism să câștige baza necesară dezvoltării sale și anume să învețe despre concepte și definiții importante, să își îmbunătățească abilitățile de autoservire. Sunt de asemenea îmbunătățite abilitățile sale de comunicare și limbaj, abilitățile sociale, cele motorii sau cele de învățare.Despre ce implică terapia ABA, dar și o echipă competentă și disponibilă să vă ajute în tot acest parcurs terapeutic descoperiți la Centrul Pas cu Pas.