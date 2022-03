Proiectele crypto românești Elrond și WAM vin cu primul anunț împreună: începând de astăzi, utilizatorii WAM vor putea folosi tokenul și pe rețeaua Elrond

Platforma WAM a lansat de curand ESDT bridge (Elrond Standard Digital Token Bridge), care permite detinatorilor sa isi transfere tokenii pe reteaua Elrond. Acest lucru le permite participarea la proiecte DeFi ("Decentralised Finance") si in curand se vor bucura si de integrarea directa in platforma WAM.

Despre Elrond:

Jucatorii vor putea sa castige tokeni Elrond-WAM pe care ii vor folosi in turnee, sa detina jocuri, avatare, porecle si alte obiecte virtuale, NFT-uri unice care genereaza venituri pasive pentru proprietarii lor.Mai mult, tokenul va fi lansat si pe Maiar Exchange, care extinde accesibilitatea spre moneda WAM, EGLD, MEX si alte criptomonede.Platforma romaneasca WAM, fondata la Cluj, este prima platforma de jocuri hyper-casual care integreaza tehnologia blockchain, si s-a bucurat de o popularitate deosebita avand peste 4,8 milioane de jucatori.WAM ofera numeroase jocuri din categoria casual si hyper casual, iar utilizatorii pot concura pentru a castiga premii crypto, sub forma de NFT si WAM token. Utilizatorii au mai multe oportunitati pentru a castiga pe WAM: crearea de jocuri, marketing, inchirierea jocurilor si participarea la turnee.Elrond este prima companie romaneasca de blockchain care a reusit sa ajunga in top 50 in ceea ce priveste capitalizarea de piata la nivel mondial. Reteaua Elrond este un blockchain public ce a fost creat din start pentru a oferi scalabilitate la nivel inalt, interoperabilitate si randament ridicat.Pentru a ajunge la aceste performante, Elrond a introdus doua inovatii: abordarea optima pentru blockchain sharding si o abordare de consensus numita "Secure Proof of Stake", care elimina ineficientele de procesare "Proof of Work". Astfel Elrond ofera o crestere cu un factor de 1000x al numarului de tranzactii ce pot fi sustinute, fata de alte blockchainuri.Maiar este un exchange descentralizat unde proiectele care dezvolta in reteaua Elrond pot sa isi lanseze monedele intr-un mod liber, fara aprobarea unui intermediar. Exchange-ul permite schimbul aproape instant si foarte ieftin de tokeni nativi.