Află totul despre pariuri pe fotbal

Care este sportul rege în România şi peste tot în lume? Fotbalul este catalogat ca fiind sportul care are cele mai multe tipuri de pariuri. Agenţiile de pariuri cuprind foarte multe evenimente de fotbal care includ ligi şi campionate speciale. Fiecare parior are ce să îşi aleagă, atâta timp cât o va face la o casă de pariuri online sigură, ca Favbet . În acest articol vă vom prezenta mai multe detalii despre pariurile populare la fotbal. Jucătorii noi sau experimentaţi sunt invitaţi să citească paragrafele de mai jos

Opţiuni pentru pariurile de fotbal

1X2

Şansa Dublă

Peste/Sub

Numărul de Goluri

A înscrie sau A nu înscrie

Pauză/Final

Scor Corect

Pauză

Handicap

Handicap Asiatic

Fără Egal

Marcatori

Marja de câştig

Calificare

Relegare

Câştigător

Pe acest website, jucătorii descoperă cea mai importantă gamă de pariuri sportive pe fotbal, găsită în fiecare zi la casele de pariuri online din România. Toate informaţiile sunt selectate cu atenţie, cap-la-cap şi aduc în prim plan o varietate de statistici pe marcatori, goluri, jucători, câştiguri, pierderi, etc.- este cel mai popular pariu, cunoscut sub denumirea de câștig-egal-câștig sau rezultat final. Pariul este pus doar pe cele 90 de minute de desfăşurare a meciului de fotbal şi nu mai mult. 1 este pariul pe echipa gazdă, X este pariul pe egalitate, 2 este pariul pe a doua echipă.- cunoscut ca pariul 12, fără X (adică fără rezultat pe egal). Pariul 12 înseamnă că oricare din cele două echipe participante într-un meci va câştiga- se pun pariuri pe un anumit număr de goluri care pot fi date pe timpul meciului prestabilit. De exemplu, dacă pariul este pus pe sub 1.5, înseamnă că va fi declarat câştigător doar dacă pe parcursul meciului sunt date 0 goluri sau maxim 1 gol. Acest principiu este repetat şi pe alt număr de goluri.- înseamnă care este numărul total de goluri marcat într-un singur meci de fotbal.- jucătorul poate alege dacă o anumită echipa de fotbal va reuşi să înscrie sau nu pe timpul meciului de fotbal. Dacă predicţia este greşită, pariul este pierdut automat.- jucătorul alege un pariu de tipul 1/X adică prima echipă câștigă la final, iar, meciul este finalizat cu rezultatul egal. Sunt mai multe opţiuni pentru pariuri în acest sens.- se referă la rezultatul final al meciului, adică la scorul rezultat la încheierea meciului de fotbal- pariul este plasat strict pe rezultatul care va fi final în momentul pauzei meciului de fotbal. Pentru acest pariu, există mai mult opţiuni de alegere, de unde există şi 1x2 pauză, peste/sub pauză, etc.- o singură echipă din cele două va avea un handicap ataşat care, va echilibra şansele de reuşită pentru ambii competitori.- pentru handicap asiatic, o echipă are un handicap atribuit de unde, este exclusă şansa de egal. Acest pariu este aplicat strict pe rezultatul final al meciului de fotbal. Dacă evenimentul se va finaliza la egalitate, este pierdut.- cunoscut ca pariu DNB adică Draw No Bet. Pariul nu poate fi plasat pe rezultatul X aşa cum este şi Handicapul Asiatic descris mai sus.- pariul pe marcatori solicita câteva cunoştinţe despre jucătorii din meciul de fotbal şi ai echipei pe care pariorul îşi mizează banii. Clientul pariază strict pe jucătorii care vor marcă pe timpul partidei de fotbal. Sunt mai multe opţiuni disponibile care, includ şi Marcator Oricând /Primul şi Ultimul Marcator.- este rezultatul obţinut prin scăderea matematică dintre golurile echipei câştigătoare şi golurile echipei perdante- este un pariu special, aplicat stric la anumite evenimente mari care au loc în lumea regelui sport, fotbalul. Clientul poate pune un bilet în care alege pronosticul în funcţie de echipa care va fi calificată în runda următoare din cadrul unui campionat/ligi/derby, etc.- pariul plasat strict pe una din cele două echipe care, este considerată de jucător că va relega- este un pariu special, plasat de cele mai multe ori pe rezultatul unui turneu, respectiv pe echipa considerată de jucător cea câştigătoareMai sus au fost exemplificate şi explicate cele mai importante pariuri active pe site-urile casele de pariuri sportive pe fotbal de încredere, precum Favbet. Fiecare pariu este unic şi, este recomandat jucătorului să fie informat, să cerceteze statistici şi, în final să îşi formuleze biletul final.