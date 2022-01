Australian Open 2022: detalii și favoriți

Primul din cele 4 turnee de Grand Slam programate în 2022 începe luni, 17 ianuarie. Timp de două săptămâni, fanii sportului alb se vor bucura de tenis de cea mai bună calitate la Australian Open, turneu care se va desfășura la Melbourne Park din capitala statului federal Victoria, Australia.

888sport a pregătit cotele la pariuri pentru Australian Open 2022

Top 3 favorite la Australian Open 2022

1. Ashleigh Barty - cota 3.50.

2. Naomi Osaka - cota 7.00.

3. Garbine Muguruza - cota 13.00.

Simona Halep pornește cu șansa a 4-a

Cotele primilor 3 favoriți prefațează o luptă strânsă la masculin

1. Novak Djokovic - cota 2.40.

3. Alexander Zverev - cota 4.50.

Cotele afișate pot suferi modificări în orice moment.

Cea de-a 110-a ediție din istorie, a 54-a din Open Era, vine cu un fond de premiere total de peste 48.000.000 € (75 de milioane de dolari australieni), cu 4.5% mai mare decât în 2021. Câștigătorii competițiilor de simplu masculin și feminin vor primi câte 2.820.000 €, iar cei eliminați în primul tur vor pleca acasă cu 57.000 € pentru simpla prezență pe tabloul principal la Australian Open.Turneele de Grand Slam sunt urmărite de milioane de fani ai tenisului din întreaga lume, iar la 888sport poți paria pe favoriții tăi la cote excelente online.Oferta de pariuri Australian Open 2022 pregătită de 888sport include cote antepost disponibile deja, zeci de opțiuni de pariere pre-meci și, desigur, piețele de pariuri live vor fi deschise pe toată durata duelurilor de top.La 888sport poți paria pe meci, game și set, pe număr de tiebreak-uri sau pe piețele handicap, iar biletele multiple îți pot oferi în orice moment cote impresionante și un plus de adrenalină. Întreaga ofertă de pariuri este disponibilă și pe mobil, prin intermediul aplicației dedicate, ce poate fi descărcată din Google Play sau App Store.Australianca de 25 de ani este pe locul 1 în top WTA și poate beneficia de avantajul terenului propriu, deși până acum acest lucru se poate spune că a fost mai degrabă un dezavantaj. Câștigătoare la Roland Garros 2019 și Wimbledon 2021, Barty pornește cu prima șansă la Australian Open, turneu la care cea mai bună performanță de până acum a fost semifinala din 2020.Câștigătoare la Australian Open în 2019 și 2021, Naomi Osaka este favorita numărul 2 la pariuri în acest an, deși este abia pe poziția a 13 în top WTA. Rămâne de văzut cum va arăta japoneza din punct de vedere fizic, deoarece s-a retras de la Melbourne Summer Set 1, acuzând o accidentare.Aflată pe locul 3 în clasamentul WTA, jucătoarea din Spania a câștigat până în prezent aceleași două turnee de Grand Slam ca și Simona Halep (Roland Garros și Wimbledon), un motiv în plus să-și dorească și mai mult un succes la Australian Open. Cea mai bună performanță reușită de Muguruza în Australia a fost finala din 2020, iar anul trecut nu a reușit să se impună în niciun turneu de Grand Slam.A 8-a favorită la trofeul AO 2022 înainte de Melbourne Summer Set 1, Simona Halep a debutat excelent în noul sezon, câștigând turneul de categorie 250 de la Melbourne. Ca urmare, românca a urcat pe poziția a 4-a în topul favoritelor, cu o cotă foarte atractivă la 888sport, 14.00.Simona este într-o formă foarte bună, iar plusul de încredere oferit de acest prim trofeu din 2022 o poate ajuta să aibă un parcurs foarte bun la AO, acolo unde cea mai bună performanță a sa rămâne finala din 2018.Trofeul de la Melbourne Summer Set 1 este cel de-al 23-lea din carieră și o ajută pe Simona să urce 5 poziții în clasamentul WTA, până pe locul 15.Alături de Simona Halep, la Australian Open 2022 vor mai fi prezente Sorana Cîrstea, Irina Begu, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse plus eventualele jucătoare venite din calificări.Începând cu 2008, Novak Djokovic domină cu autoritate Australian Open, reușind să câștige nu mai puțin de 9 trofee - ultimele 3 consecutive, în 2019, 2020 și 2021. În fabuloasa sa carieră, sârbul a câștigat 519 din cele 604 de partide disputate pe hard (86%), iar în 2022 pornește cu prima șansă la Australian Open, fiind urmat în topul favoriților de rusul Medvedev (2 ATP) și germanul Zverev (3 ATP).2. Daniil Medvedev - cota 3.20. În vârstă de 25 de ani, Daniil Medvedev este creditat de bookmakerii 888sport cu o cotă destul de apropiată de cea a lui Djokovic, 3.20. Finalist în 2021 la AO și câștigător la US Open 2021 - cel mai recent turneu de Grand Slam, Medvedev a început cu stângul anul 2022, pierzând în fața numărului 35 ATP, Ugo Humbert, în meciul Rusia vs. Franța din ATP Cup.La 24 de ani, germanul Zverev este cel mai tânăr dintre primii 3 favoriți la Australian Open și singurul fără un trofeu de Grand Slam în palmares. Cea mai bună clasare a sa la Australian Open a avut loc în 2020, an în care a ajuns în semifinale, iar cea mai bună performanță la un turneu de Grand Slam rămâne deocamdată finala US Open din 2020.