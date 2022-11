Cupa Mondială 2022: cine sunt preferații la pariuri sportive?

Anul 2022 marchează o premieră în istoria sportului rege: turneul final al Campionatului Mondial de fotbal va avea loc în noiembrie și decembrie, în Qatar. Microbiștii din toată lumea sunt nerăbdători să-și susțină echipele favorite, dintre cele 32 calificate. Vă prezentăm în continuare cele mai interesante detalii despre cotele la pariuri sportive, pentru participantele la World Cup 2022.

Grupa A - “Portocala mecanică” este marea favorită la casele de pariuri

Grupa B - Anglia sau Țara Galilor - o rivalitate britanică arbitrată de SUA

Grupa C- Vamos, Argentina!

Grupa D - Vive la France!

Grupa E - Spania sau Germania - un duel interesant

Grupa F - Croația și Belgia - echipele care trebuie să-și confirme cotele

Grupa G - Brazilia dansează samba pe teren și la pariuri sportive

Grupa H - Portugalia și Uruguay - vedetele vor să-și confirme valoarea

Marea favorită a Grupei A este Olanda (numele actual este Țările de Jos). Cu jucători în mare formă și performanțe recente în Nations League, “Portocala mecanică” este cotată cu prima șansă la câștigarea grupei. Are cote bune și în continuare, pe drumul care duce către finală.În Grupa B prima șansă o are Anglia, urmată de Țara Galilor. Reprezentativa Statelor Unite are și ea ambiții mari să termine meciurile pe un loc bun, care să-i permită accesul în optimi. Casele de pariuri oferă cote bune pentru englezi, care sunt pe locul 2 în top 10 echipe favorite la câștigarea titlului mondial. Rămâne de văzut cum vor trece peste rivalitatea britanică din grupă.A patra favorită la câștigarea World Cup 2022, după Brazilia, Anglia și Franța, Argentina domină grupa C. Ultimul Mondial al lui Messi se anunță cel mai promițător pentru cel mai celebru fotbalist din lume. Mexicul este a doua echipă cu șanse să se califice din grupă, dar nu se știe niciodată, căci balonul este rotund, iar istoria fotbalului este plină de surprize.Grupa D este dominată de Franța, cotată cu a treia șansă la titlul mondial. Campioana ediției din 2018, reprezentativa Cocoșului Galic are un lot de zile mari, cu Mbappe, Griezmann, Benzema și ceilalți fotbaliști de top. Va fi interesant de urmărit jocul pe care-l va face Danemarca, echipă ce are la activ două victorii cu Franța în Nations League și o semifinală jucată la Euro 2020.Site-urile de pariuri fotbal din lumea întreagă afișează cotele și favoritele pentru World Cup 2022. Majoritatea consideră că Spania și Germania ocupă locurile 5 și 6 în Top 10 favorite la titlu. Deci Grupa E stă sub semnul echilibrului, iar verdictul se amână pentru fazele superioare ale competiției.Belgia se află pe locul nouă în clasamentul favoritelor după cotele la pariuri. Vine cu un lot puternic, din care se remarcă nume precum Lukaku, Mertens sau De Bruyne, dar este încă în căutarea confirmării. Croația este vicecampioana ultimei ediții a Cupei Mondiale și vrea să repete performanțele de acum 4 ani.Brazilia este favorita absolută a pariurilor sportive de la Campionatul Mondial de fotbal 2022 și vrea să câștige al 6-le trofeu din istoria sa glorioasă. Neymar, Vinicius Jr., Paqueta sunt la vârful carierei și promit un “maraton de samba” pe stadioanele din Qatar. Serbia, Elveția și Camerun se vor lupta pentru locul 2 în grupă și au cote apropiate.Favorita de pe locul 7 în Top 10 cote pariuri fotbal la World Cup 2022, Portugalia este de multă vreme în căutarea unui titlu mondial. Ediția din acest an este ultima pentru Cristiano Ronaldo, vedeta naționalei lusitane. Uruguay are șansa a doua în grupă și cote bune la pariuri, deoarece vine cu nume precum Luis Suarez sau Edinson Cavani.Bucurați-vă de sportul rege la Campionatul Mondial Qatar 2022 și jucați responsabil pariuri pe fotbal la cele mai frumoase meciuri ale anului!