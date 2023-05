Cum negociază Dan Șucu în numele Rapidului: "Am pus un milion de euro pe loc"

Rapid va avea un nou sponsor tehnic din sezonul viitor, renunțând la înțelegerea cu Nike.

Rapidiștii vor fi îmbrăcați de producătorul italian de echipamente Kappa. Dan Șucu a negociat direct cu aceștia.„Am avut o negociere foarte bună cu Kappa, cu proprietarii de acolo. Am discutat cu dânșii un contract pe loc de un milion de euro. Adică prima noastră achiziție va fi în valoare de un milion de euro. Cumpărăm direct produse de la Kappa în valoare de un milion de euro.Cei de la Rapid cu care lucrez au fost extrem de fericiți de ideea asta, este și o chestiune de superstiție, au câștigat campionatul cu Kappa. Am negociat un preț extrem de bun pentru Rapid, care se va transforma într-un preț extrem de bun pentru fani. În felul ăsta, câștigă și Rapid, câștigă și fanii.Sunt mai multe feluri de a negocia. Din punctul meu de vedere, prefer să negociez un preț general de achiziție foarte bun, iar de acolo pornesc mai departe cu tot ce am de făcut.În clipa de față se procedează așa: am gratuitate pentru echipă, dar în schimb îmi vând echipamentul, când vreau pentru fani, cu un preț foarte mare. Mai departe, acel preț se transferă la fani. Și nu asta este ideea, nu așa se face. Negocierea trebuie făcută de cineva care se pricepe", a afirmat Șucu în studioul Gazetei Sporturilor.Kappa este tricoul în care rapidiștii au luat titlul din 1999, sub comanda lui Mircea Lucescu, după 32 de ani de secetă.