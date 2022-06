Adevăratul motiv pentru care David Popovici a rămas în România, refuzând toate ofertele din străinătate

David Popovici este omul momentului in sportul romanesc, dupa ce a cucerit doua medalii de aur la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta.

La doar 17 ani, el a fost asaltat de oferte din strainatate,in special din SUA, dar a preferat sa ramana in Romania si sa-si continue activitatea aici, el fiind legitimat la clubul Dinamo.Intr-un interviu pentru Revista Sport Magazin, David Popovici e explicat de ce a preferat sa-si continue activitatea in Romania. "Am decis sa raman in Romania pentru ca pot face lucruri mult mai bune aici impreuna cu echipa mea. Sigur, la Universitatile din SUA este un spirit de echipa important. Dar eu incerc sa fac ceva mai individual, sa spunem asa. Daca as merge acolo si as lupta pentru echipa, ar fi un lucru frumos. Dar nu as avea cum sa ma concentrez pe ce vreau cu adevarat. Anume, sa bat cat mai multe recorduri mondiale, sa inspir lumea, sa schimb cat mai multi oameni sa se apuce de sport", a spus sportivul.David este elev la liceul George Cosbuc din Bucuresti.Popovici a cucerit medalia de aur in probele de 100 metri liber si 200 metri liber. El va sosi in tara duminica seara, in jurul orei 21.00, si va fi primit la Salonul Oficial de la aeroportul Henri Coanda. ...citeste mai departe despre " Adevaratul motiv pentru care David Popovici a ramas in Romania, refuzand toate ofertele din strainatate " pe Ziare.com