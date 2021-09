Emma Răducanu a dezvăluit ce va face cu banii încasați după triumful de la US Open și cum au așteptat-o părinții

Emma Răducanu a povestit la BBC Breakfast despre relația pe care o are cu părinții ei și cum au reacționat aceștia la revenirea acasă.

"M-au îmbrățișat și atât, n-a fost nimic nebunesc, nici o petrecere extravagantă. De-a lungul anilor ei mi-au arătat o dragoste dură (n.r. - tough love). Sunt doar discreți, pentru mine a fost suficient să îmi spună sunt mândri de mine. Mama mi-a gătit niște colțunași delicioși și cam asta a fost", a spus Emma.Ea a dezvăluit și ce va face cu premiul uriaș câștigat la US Open. "Îl voi lăsa părinților mei și antrenorilor. Eu mă concentrez doar pe ce îmi place să fac - adică să joc tenis!".În urma succesului de la US Open, Emma Răducanu a câștigat un premiu de 2,5 milioane de dolari.