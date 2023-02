Cine e cel mai bogat fotbalist din lume. Are bani de zece ori cât Messi și Ronaldo la un loc

Deși Messi și Ronaldo au ținut capul de afiș al fotbalului în ultimii 15 ani, popularitatea nu le-a adus prim -planul financiar.

Există un fotbalist care are o avere de zece ori mai mare decât a celor două staruri la un loc. Ce-i drept, averea acestuia, estimată la 20 de miliarde de dolari, nu are nicio legătură cu sportul.Faiq Bolkiah (24 ani) este considerat cel mai bogat fotbalist al lumii. Acesta este nepotul sultanului din Brunei, Hasnal Bolkiah, și acum joacă în Thailanda, la formația Chonburi.Faiq Bolkiah s-a născut la Los Angeles și s-a format ca jucător la clubul englez AFC Newbury. Ulterior, a trecut pe la categoriile inferioare ale echipelor Southampton, Arsenal, Chelsea şi Stoke City, fiind transferat în 2016 la Leicester.Nu a avut șansa să debuteze la prima echipă, iar în 2020 s-a trasferat la Maritimo Funchal, dar nici acolo nu a dat randamentul așteptat și a fost dat afară.După această experiență, Faiq a decis să plece în Asia și astfel a ajuns în Thailanda. Bolkiah a jucat și șase meciuri la naționala Bruneiului, pentru care a înscris un gol într-o partidă cu Timorul de Est.