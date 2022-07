Gică Popescu a dezvăluit câți bani de buzunar le dă copiilor săi: ”Niciun leu în plus. Vrei mai mult, muncește!”

Gică Popescu (54 de ani) a discutat în podcastul „Profu' de Sport”, moderat de jurnalistul Cătălin Țepelin, despre banii de buzunar pe care îi dă celor doi copii ai lui, Nicolas (19 ani) și Maria (20 de ani).

"Uite, fata mea a terminat anul acesta Esade, una dintre cele mai bune facultăți de business din lume, și sunt mândru de asta. Pentru că eu când am ales să nu mă fac antrenor, am ales tocmai pentru a le da copiilor mei continuitate la școală. Și răsplata mi-a venit anul ăsta, când fata mea a terminat Esade, la Barcelona. Dar eu i-am zis „ok, îți plătesc școala, îți plătesc cazarea și îți dau 1.000 de euro pe lună să mănânci, să faci ce vrei tu". O mie de euro, 4 ani de zile", a declarat Gică Popescu."În Barcelona, cu 1.000 de euro pe lună e greu. A trăit cu 1.000 de euro pe lună. Se ducea cu mașina dimineața la facultate și n-o lua pe autostradă, unde plătea 4 euro, o lua pe la munte, unde nu era taxă. O mie de euro pe lună. Adică vreo 30 de euro pe zi. Vrei mai mult, muncește pentru mai mult.Banii nu pot să fie la liber, așa. Că banii sunt greu de făcut. O mie de euro, niciun leu în plus. Ei trebuie să realizeze care e valoarea banului. Banii se fac greu și-atunci când îi faci trebuie să ții de ei. Dacă sunt fără limită, nu le știi valoarea. Ei trebuie să știe ce înseamnă un euro. Și nu știi decât atunci când ți-i gestionezi singur.Nico (n.r.: Nicolas Popescu, fotbalist la Farul și la naționala U19 a României), de exemplu, are 500 de euro pe lună de la club. Jucătorii care au făcut 16 ani semnează pe un salariu de 500 de euro. Cu asta a trăit. Mănâncă la club, îi plătesc eu cazarea, în rest 500 de euro pe lună. Are 8.000 de lei în cont strânși. Vrei mai mult? Joacă la echipa mare și schimbăm contractul", a mai spus fostul fotbalist.