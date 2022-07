Hagi cere ajutorul financiar al fanilor! Clubul lansează o platformă de Market Place

Farul Constanta va lansa la finalul saptamanii o platforma Market Place, prin care fanii pot ajuta financiar echipa.

"Farul MarketPlace.ro este o platforma moderna pe care suporterii constanteni si familiile lor o pot folosi pentru a socializa, cat si pentru a-si ajuta financiar echipa favorita atunci cand isi fac cumparaturile. La fiecare tranzactie facuta pe Farul MarketPlace.ro, 50% din comisionul de vanzare ajunge la echipa dobrogenilor. Lansarea oficiala a platformei are loc duminica, 17 iulie, de la ora 18:30, pe stadionul Central - Academia de Fotbal Hagi, in acelasi timp cu debutul Farului Constanta pe teren propriu, in sezonul 2022-2023 al Superligii, impotriva formatiei FCU Craiova", a transmis gruparea constanteana pe site-ul oficial."Filosofia noastra a fost mereu bazata pe performanta, pasiune si personalitate. Vrem sa fim cei mai buni, iar pentru a reusi trebuie sa ne dezvoltam mereu, pe toate planurile. Farul suntem toti. Este echipa noastra, a tuturor dobrogenilor, iar prin Farul MarketPlace cu totii vom ajuta echipa sa fie mai puternica si sa dispuna de un buget mult mai mare, care sa-i asigure performanta. Asa cum am spus mereu: Doar impreuna suntem mai puternici", a declarat Gheorghe Hagi.Farul MarketPlace este un nou pas in directia corecta, de aliniere a fotbalului dobrogean la rigorile actuale ale acestei discipline, considera presedintele clubului, Ghoerghe Popescu."Pe langa obiectivele sportive ambitioase pe care ni le propunem an de an, incercam sa tintim cat mai sus si in celelalte aspecte care tin de viata unui club profesionist. Farul MarketPlace este rezultatul unui model de afaceri care pune pasiunea suporterilor pe primul loc, caci fara suporteri niciun club nu poate avea cu adevarat succes", a afirmat Popescu."Farul MarketPlace le ofera suporterilor puterea de a contribui la dezvoltarea clubului. Pe langa sustinerea pe care o pot arata din tribune, fanii pot ajuta financiar echipa de fiecare data cand isi fac cumparaturile pe platforma, iar asta fara vreun cost sau efort suplimentar. Platforma este eficienta, rapida si usor de folosit, fiind un adevarat mall online, cu peste 80.000 de produse (de la alimente si produse de bacanie, telefoane, electronice si electrocasnice, ingrijire personala, articole sportive, jucarii, pet-shop, accesorii auto), dar si o retea de socializare unde sustinatorii Farului