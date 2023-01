Jurnaliștii dați afară de Pro TV, apărați de Mihai Stoichiță: „Îmi pare rău de tine și de Ioana Cosma. Emisiunea era un pilon al educației”

Pro Arena a decis să scoată din grilă matinalul prezentat alternativ de Ioana Cosma și Mihai Mironică, care au primit preaviz, la fel ca alți cinci colegi de redacție.

În această dimineață, în timpul emisiunii de la Pro Arena, a intervenit directorul sportiv de la FRF, Mihai Stoichiță, care a avut numai cuvinte de laudă la adresa jurnaliștilor dați afară de Pro TV, în frunte cu Mihai Mironică și Ioana Cosma.„Îmi pare rău de tine și de Ioana Cosma. Mă bucur mereu când am ocazia să vorbesc cu tine și cu ea. Mi se pare nedrept ce se întâmplă. E singura emisiune de la acest post la care mă uitam. Eu sunt legat de sport, nu de seriale. Îmi pare rău.Această emisiune era un pilon extrem de important al educației sportive. Poate cei din conducerea postului vor ajungea la vorba celebră "Dă-i românului mintea de pe urmă". Dar, mă rog, nu mă pricep, nu intervin, nu sunt om de presă.Dar această emisiune era un pilon al trustului Pro. Păcat, mare păcat, din punctul meu de vedere. Și cred că am dreptate. Am făcut o paranteză, ca să-mi dau cu părerea. Nu cred că îmi e interzis. E părerea mea și mi-o asum", a spus Mihai Stoichiță la ProArena.