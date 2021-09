Top transferuri la granzii Europei: Deși l-au luat pe Messi, PSG nu este principala favorită la Champions League

Vara aceasta au efectuate câteva mutări surprinzătoare pe piața transferurilor din fotbal. Cele mai răsunătoare transferuri au fost efectuate de francezii de la PSG, care s-au întărit considerabil după un sezon în care au cucerit un singur trofeu, Cupa Franței. Pe celelalte fronturi, PSG a pierdut titlul în fața lui Lille, în timp ce în Champions League au fost eliminați în semifinale de Manchester City.

Atletico s-a întărit, Barcelona și Real Madrid și-au pierdut căpitanii

Dominație engleză