Ciolacu susține impozitarea salariilor mai mari decât ale președintelui: ”Acest lucru nu este normal”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat miercuri că i se pare incorect să ai o pensie de peste 20.000 de lei, ai mai ieşit şi la pensie la 40, 50 de ani, să te reangajezi la statul român şi să ai un cumul de venituri o sumă care depăşeşte venitul preşedintelui. El a precizat că acest lucru nu este normal şi a admis că el a fost cel care a ridicat subiectul în coaliţie.

Marcel Ciolacu a mai spus că se analizează latura constituţională, dacă prin lege pot să interzică cuiva dreptul la muncă, ori la stat ori la privat, dacă nu, i se pare corect să se vină cu o supraimpozitare a celor care depăşesc acest venit al şefului statului. Nu a vorbit nimeni de privat, nu a vorbit nimeni despre o impozitare progresiv, a mai spus el.”Mi se pare incorect să ai o pensie de peste 20.000 de lei, ai mai ieşit şi la pensie la 40, 50 de ani, exact în maturitatea profesională, să te reangajezi la statul român şi să ai un cumul de venituri, din salariu cumulat cu pensia, de o sumă care depăşeşte venitul preşedintelui României şi să fie o normalitate. Acest lucru nu este normal”, a spus liderul PSD.El a menţionat că de aceea, i s-a părut corect să ridicăm această problemă în coaliţie.”Eu am ridicat-o, nu am nicio reţinere să spun acest lucru. Mi se pare incorect ca în acest moment, anumite persoane cumulează pensie specială de funcţionar parlamentar, de parlamentar, de judecător. Lucrurile acestea nu sunt un lucru sănătos pentru societatea în care dorim să ne creştem copiii. Şi atunci vedem latura constituţională, dacă prin lege putem să interzicem cuiva dreptul la muncă, ori la stat ori la privat, dacă nu, mi se pare corect să venim cu o supraimpozitare a celor care depăşesc. Nu este un drept pe care îl interzicem sau îl luăm cuiva, dar ai beneficiat de acea oportunitate, ai câştigat acest drept, este normal să întorci societăţii. Aşa funcţionează toate societăţile din lume. Eu vorbesc de cumul în acest moment şi aici s-a axat”, a explicat el.Ciolacu a mai afirmat că anumite structuri, cum sunt cele de reglementare, au nişte prevederi care vin de la Comisia Europeană, să respecte o anumită salarizare.”Acea salarizare depăşeşte veniturile preşedintelui, principalul bugetar al României este preşedintele. De aici trebuie să plecăm. Am vorbit de ce se întâmplă în sistemul public. Haideţi să aşteptăm pe cei mai buni specialişti ...citeste mai departe despre " Ciolacu susține impozitarea salariilor mai mari decât ale președintelui: ”Acest lucru nu este normal” " pe Ziare.com