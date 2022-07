Cât cheltuim în plus din cauza noilor taxe impuse de Guvern. Statul se face că-ți dă cu o mână și-ți ia cu două înapoi

Masurile fiscale decise de liderii coalitiei de guvernare, intr-o sedinta de sase ore, care ar fi trebuit sa-i ajute pe romani sa treaca mai usor peste criza economica din prezent, de fapt mai mult adancesc problemele.

Cu toate ca cei mai multi experti in economie spun ca marirea taxelor si a impozitelor in perioade cu inflatie mare va creste si mai mult inflatia, specialistii guvernului par ca ar fi gasit "solutia salvatoare" care va scoate tara din criza punand biruri mai mari si crescand preturile.Sunt insa si cateva masuri care i-ar putea ajuta pe cei cu venituri mici. Dar sunt putine si impredictibile.Senatoarea Anca Dragu Paliu, presedinte al Comisiei pentru Drepturile Omului din Camera Deputatilor, fost presedinte al Senatului Romaniei, si fost ministru al Finantelor a explicat cum ne afecteaza fiecare masura in parte, intr-un interviu pentru Ziare.com. Astfel, aflam ca de fapt, ceea ce ar trebui sa duca la scaderea preturilor duce la o inflatie si mai mare. Iar ceea ce statul pare sa dea cu o mana, ia de fapt cu doua.Un aliment scumpit va creste pretul unui al aliment in a carui componenta intraInca nu avem un calcul exact al scumpirilor alimentelor de baza. Singurul lucru cert, din ceea ce estimeaza specialistii este ca acesta va creste cu siguranta.Cand iei aceste masuri ar trebui sa ai un calcul despre cat inseamna aceste alimente in total cos. Apoi ai impactul de prima runda dar si de a doua runda si de a treia.Adica, in momentul in care s-a scumpit pretul la nu stiu ce aliment cu zahar, el intra in componenta unui alt aliment. Si tot asa se duce cresterea pe pret.Se duce in restaurante unde creste pretul pe farfurie, pe mancare, dar creste si TVA-ul. Este o combinatie acolo. Aceste calcul trebuie si pot fi facute. Faptul ca nu au fost facute sau nu ni se comunica noua ne da o senzatie neplacuta", este de parere Anca Dragu.Pretul alimentelor nu are cum sa scada, este generat de preturile combustibililorDesi printre masuri este si mentinerea accizei actuale la combustibili, sub conditia ca din paritatea leu-euro sa nu scada, pretul acestora va creste de fapt chiar si cu "scaderea" de 50 de bani despre care vorbeste guvernul."Pretul alimentelor de baza nu are cum sa scada pentru ca in continuare statul nu ia masuri pentru reducerea cauzei acestei