Clubul antreprenorilor români se revoltă public: "Numărul angajaților bugetari crește de la an la an/ Au venituri uneori colosale"

Romanian Bussines Leaders (RBL), una dintre cele mai importante organizații care reprezintă mediul de afaceri autohton, a emis un comunicat public în contextul reformei fiscale gândite de guvernul Ciolacu.

Organizația reprezintă 400 de lideri din mediul privat de afaceri din România și s-a remarcat în ultimii ani prin acțiuni menite să încurajeze "construcția unei Românii în care generațiile viitoare să își dorească să trăiască".Marius Ștefan, președintele RBL, a semnat un comunicat postat pe site-ul asociației."În mai 2023, premierul Ciolacu a promis în fața a peste 300 de antreprenori români, reuniți în cadrul summitului anual al RBL, că anul acesta nu se va atinge de taxe. Ni s-au promis stabilitate și, mai ales, predictibilitate fiscală. Trei luni mai târziu suntem în mijlocul unei furtuni cu măsuri peste măsuri fiscale aruncate în presă, care ar trebui să acopere un deficit de 20 de miliarde de euro.De-a lungul a trei săptămâni au fost vehiculate peste 20 de măsuri fiscale pentru mediul privat și doar 2 timide pentru reducerea cheltuielilor publice. În timp ce sectoare întregi de activitate sunt disperate în a înțelege ce viitor imediat le așteaptă, nu se vede aceeași grabă a Guvernului în a reduce cheltuielile bugetare.➡️Ponderea salariilor bugetare în veniturile încasate la bugetul de stat rămâne cea mai mare din Europa. În 2021, 33,8% dintre veniturile încasate la buget s-au cheltuit pe salarii, față de 22,4% media europeană;➡️Zeci de sporuri ridicole se acordă către sute de mii de angajați bugetari, în cuantumuri de zeci de procente din salariile lor: sporul de stat pe scaun, sporul pentru risc, sporul de păstrare a confidențialității, spor de solicitare neuropsihică, spor de condiții de muncă dăunătoare (vechiul spor de calculator), spor pentru proiecte europene, spor pentru complexitatea muncii, spor pentru titlul științific de doctor sunt doar câteva dintre cele peste 50 de sporuri care se acordă;➡️Mii de bugetari acumulează venituri uneori colosale din participarea în sute și sute de consilii de administrație în companii de stat, în spitale, în unități de învățământ, în instituții diverse ale statului;➡️Numărul angajaților bugetari crește de la an la an o dată cu creșterea numărului de instituții;➡️Pensiile speciale sunt departe de a fi rezolvate echitabil;➡️500 de companii de stat raportează pierderi nete de peste 2 miliarde de lei cu datorii la bugetul de stat de peste 4 miliarde de lei (în 2021 conform Consiliului Fiscal) fără planuri de restructurare ale acestora, iar în acest context, Guvernul tocmai a înființat agenția AMEPIP cu bugetari plătiți cu un alt spor de 50%, care va colecta 0,1% din veniturile companiilor de stat, cu 100 de angajați, cu scopul de a le eficientiza, dublând rolul consiliilor de administrație", se arată în comunicatul de presă....citeste mai departe despre " Clubul antreprenorilor români se revoltă public: "Numărul angajaților bugetari crește de la an la an/ Au venituri uneori colosale" " pe Ziare.com