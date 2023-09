Măsuri fiscal-bugetare 2023: Impozitul de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor. În ce condiții se impune și cum se va calcula

Printre primele dispoziții ale proiectului de Lege privind măsurile fiscal-bugetare se numără un impozit minim de 1% din cifra de afaceri pentru întărirea disciplinei fiscale care să asigure o contribuție minimă datorată de o companie pentru situația în care impozitul pe profit este mai mic decât valoarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Măsura a fost supranumită generic un impozit pentru multinaționale, mai ales pe fondul faptului că acesta se aplică acelor companii care au înregistrat în anul precedent o cifră de afaceri care depășește 50.000.000 euro. Propunerea legislativă a fost primită refractar de comunitatea de afaceri și numeroși economiști care susțin că alegerea guvernanților constituie o măsură voalată de a crește valoarea TVA înainte de campania electorală, consecințele alienării marilor companii de retail și servicii care activează în România răsfrângându-se direct asupra prețurilor de consum și competitivității pieței.

Conform textului legii, condiția pentru aplicarea impozitului este ca, în anul de calcul impozitul pe profit, cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, să fie mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri.Circumstanța care a născut cele mai multe controverse încă din fazele anterioare ale propunerilor legislative aflate acum în dezbatere publică se referă la faptul că regulile sunt stabilite și pentru cazul în care rezultatul fiscal cumulat la sfârșitul trimestrului/anului de calcul este catalogat drept pierdere fiscală sau profit impozabil dar nu datorează impozit pe profit deoarece se află în perioada de recuperare a pierderii fiscale.Cum se va calcula impozitul minim pe cifra de afaceri a companiilor cu venituri mariImpozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) se determină astfel:IMCA = 1%*(VT – Vs – I - A), unde:VT = venituri totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, după caz;Vs = venituri care se scad din veniturile totale (cum ar fi: veniturile neimpozabile, veniturile aferente costurilor stocurilor serviciilor în curs de execuție, veniturile din producția de imobilizări corporale şi necorporale neincluse valoarea achiziției/producției de active, veniturile din subvenţii, veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii);I = valoarea achiziției/producției de active efectuată în trimestru/anul de calcul, începând cu anul fiscal 2024, respectiv cu anul fiscal modificat care începe în anul 2024; în cazul în care activele se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, valoarea luată în calcul pentru determinarea acestui indicator este cea înregistrată în evidența contabilă aferentă trimestrului/anului de calcul, după caz;A = amortizarea contabilă a activelor achiziționate/produse înainte de 1 ianuarie 2024/prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024. Cuprinderea în formula de calcul a impozitului minim pe cifra de afaceri a investițiilor are drept scop menținerea resurselor financiare necesare pentru finanțarea acestora. Activele luate în calcul pentru determinarea indicatorilor I și A sunt cele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor.Specificități în aplicarea regulii în funcție de sistemul anual de plată al impozituluiÎn cazul în care din aplicarea formulei de calcul pentru determinarea impozitului minim pe cifra de afaceri rezultă o valoare negativă, impozitul minim este zero.Impozitul pe profit vizat de calcul se referă la cel dinainte de scăderea sumelor potrivit legii, ajustat astfel: din acest impozit pe profit se scad sumele reprezentând sponsorizare/mecenat, alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislației în vigoare, arată propunerea legislativă.Mai mult, în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de plată cu efectuarea de plăți anticipate, prevederile se aplică pentru trimestrele I, II și III ale fiecărui an fiscal/an fiscal modificat, prin compararea impozitului minim pe cifra de afaceri cu plățile anticipate, urmând ca definitivarea impozitului pe profit anual să se efectueze până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit.Comparația se efectuează astfel:pentru trimestrul I, impozitul minim pe cifra de afaceri se compară cu plata anticipată aferentă acestui trimestru;pentru trimestrul II, impozitul minim pe cifra de afaceri se compară cu suma plăților anticipate aferente trimestrului I și II;pentru trimestrul III, impozitul minim pe cifra de afaceri se compară cu suma plăților anticipate aferente trimestrului I, II și III.În cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de plată fără efectuarea de plăți anticipate, prevederile se aplică pentru determinarea impozitului pe profit anual.Reacții la măsura impozitării minime a cifrei de afaceri pentru multinaționaleRadu Burnete, directorul confederaţiei Concordia, a analizat impunerea impozitului minim de 1% pe cifra de afaceri pentru marile companii decisă de Guvern.„Taxarea cifrei de afaceri este TVA. Să stea liniștiți cei cărora le-a intrat în cap că-i fură multinaționalele pentru că ei sunt cei care vor plăti această taxă. Este un TVA mai prost din punct de vedere economic […] pentru că se aplică în toate stadiile producției și se acumulează în cascadă. Plătești 1% pe fier când e scos din pământ, 1% când e transportat, 1% când e transformat în oțel, 1% când e depozitat, 1% când e făcut tablă sau sârmă, 1% când ajunge șurub, 1% când șurubul ajunge în vreo piesă de mașină, 1% când e produsă mașina, 1% când e vândută. Și el ajunge la consumatori fix ca TVA-ul doar că nu-l mai vezi.Tocmai pentru că are acest efect în cascadă, majoritatea statelor au renunțat de zeci de ani la tipul acesta de impozitare și au trecut la taxa pe valoare adăugată (TVA). Este un non-sens ca într-o economie să ai și TVA și taxa pe cifra de afaceri cum începem să avem în România, în realitate ai TVA de 2 ori”, spune Burnete.Conf. Dr. Radu Nechita de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj a detaliat pentru Ziare.com la finalul lunii august o premisă similară, prin faptul că și un impozit foarte mic poate să aibă un efect descurajant și să facă o companie să se retragă de pe piața românească, într-un moment în care avem o nevoie stringentă de investiții și capital productiv.Creșterea capitalului se produce prin acumularea capitalului de către întreprinzători, încurajând antreprenoriatul productiv, ”lăsând în pace întreprinzătorii să se dezvolte”, permițând intrarea unor noi întreprinzători pe piață și nu ”hăituindu-i pe cei care există și descurajându-i pe cei cărora le-ar putea veni ideea de a fi întreprinzători” a declarat profesorul universitar.”Firma va găsi metode de a ocoli acest lucru și te vei trezi că, în primul rând, vor veni firme mai puține la noi în țară, ceea ce va permite firmele care activează în țară să transfere asupra consumatorului, prin prețuri mai mari, eventualul impozit suplimentar. Acest impozit va încurca unele multinaționale, va descuraja altele să vină în țară, iar în final, concurența va fi mai mică. În ultimă instanță, nu firmele plătesc, impozitele vor fi suportate tot de oameni", a explicat economistul în momentul în care s-a propus în primă fază impozitul cuprins și în ultimul draft, aflat în prezent în dezbatere publică.