Pachetul de măsuri fiscale ar urma să fie adoptat. Ciolacu, întâlnire decisivă cu miniștrii Finanțelor și Justiției SURSE

Pachetul de măsuri fiscal-bugetare, menit să reducă deficitul bugetar, ar urma să fie aprobat în guvern luni, 25 septembrie. Asumarea răspunderii ar urma să aibă loc în această săptămână, miercuri.

Premierul Marcel Ciolacu a avut luni o întâlnire la guvern cu miniștrii Finanțelor, Marcel Boloș, și Justiției, Cătălin Predoiu, pentru a definitiva pachetul măsurilor fiscale. La ședință participă și Marian Neacșu, șeful cancelariei premierului, potrivit unor surse citate de G4Media.Principalele prevederi ale proiectului de legeMicroîntreprinderile plătesc impozit de 1% pe cifra de afaceri până la venituri de până la 60.000 euro pe an și de 3% dacă veniturile depășesc această sumă. Guvernul a renunțat la impozitarea cu 16% pe profit dacă rata de rentabilitate trece de 30%.Companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro vor plăti un impozit minim de 1% pe cifra de afaceri.Și băncile vor plăti un impozit de 1% pe cifra de afaceri.Scutirea de impozit în IT, construcții, agricultură și industria alimentară se menține doar pentru venituri sub 10.000 leiAngajații din construcții, agricultură și industria alimentară vor plăti CASSCrește TVA pentru anumite produse. Se menține TVA de 5% la cărți, ziare, reviste, muzee și evenimente culturale, livrarea de lemn de foc și energie termică. Crește de la 5% la 9% TVA pentru livrarea de locuințe sociale, livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă. Crește de la 9% la 19% TVA pentru livrarea de bere fără alcool și de alimente cu zahăr adăugat.Persoanele fizice care dețin imobile mai scumpe de 500.000 euro și mașini mai scumpe de 75.000 euro vor plăti un impozit special.Voucherele de vacanță vor fi majorate la valoarea de 1.600 lei, dar se va plăti contribuție de asigurări de sănătate de 10% și se vor acorda doar persoanelor cu venituri nete sub 8.000 lei. Voucherele de vacanță și tichetele de masă vor putea fi acordate și în bani.Pentru PFA, se menține sistemul actual de plafoane de 6-12-24 salarii minime, dar se introduce un plafon suplimentar de 60 de salarii minime.Cresc accizele la țigări și alcool.Numeroase măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare.Se instituie Sistemul național RO e-Sigiliu în vederea asigurării respectării trasabilității transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul României.Veniturile a căror sursă nu poate fi dovedită se impozitează cu 70%.