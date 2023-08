PFA-ul nu va mai fi rentabil din 2024. Propunerile coaliției reduc majoritatea avantajelor pentru freelanceri

La modificările deja aplicate în iulie metodelor de calcul ale impozitelor și contribuțiilor sociale pentru freelancerii care își desfășoară activitatea economică în regim de persoană fizică autorizată (PFA), întreprindere familială (IF) sau independentă (II) se adaugă ultimele propuneri de completări ale Legii nr. 227/2015, care vor afecta veniturile oamenilor din 2024. Astfel, dacă propunerea guvernului de coaliție va intra în vigoare, PFA-urile vor plăti în 2025 impozite și contribuții sociale similare unui angajat cu contract de muncă. Experții în fiscalitate consideră că mișcarea guvernului face PFA-ul redundant din punct de vedere fiscal, având în vedere posibila reducere completă a avantajelor financiare.

Ordonanța 16/2022 din 15 iulie 2023 adusese deja o serie de modificări fiscale atât pentru SRL-urile cu statut de microîntreprindere cât și pentru freelancerii care își desfășoară activitatea economică în regim de PFA, IF sau independent II care vor mări impozitele pentru declarația unică aferenă veniturilor de anul acesta.Conform modificărilor care au intrat deja în vigoare în iulie, reducerea plafonului pentru PFA-urile cu norma de venit la 25.000 euro (de la 100.000 cât a fost până în iulie), precum și noi reguli pentru plata contribuțiilor de asigurări sociale (CAS) și asigurări de sănătate (CASS) sunt principalele schimbări legislative ce vor intra în vigoare începând de la data de 1 ianuarie 2023. Această măsură a fost menită să descurajeze mai ales freelancerii care au PFA cu normă de venit și realizează un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro.Conform penultimelor modificări, în baza OG 16/2022, venitul ales de contribuabil ca bază de calcul a CAS pentru veniturile aferente anului 2023 nu poate fi mai mic decât:nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 de salarii minimenivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate care depășesc 24 de salarii minimePFA-urile care realizează venituri peste 24 de salarii minime vor plăti la stat o contribuție dublă față de sumele datorate până în prezent.Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale adaugă un nou prag de impozitare la această listă: "nivelul de 36 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cel puţin egale cu 36 de salarii minime brute pe ţară."De asemenea, în cazul încadrării în nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, cota de impozitare se va calcula în cazul veniturilor realizate cuprinse între 24 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 36 de salarii minime brute pe ţară.Renunțarea la plafonul CASS pentru veniturile din 2024Baza de calcul al CASS (contribuția de asigurări sociale de sănătate) a suferit modificări aplicate prin ordonanță de urgență în luna iulie 2023 cu aplicativitate pentru veniturile din anul 2023, după cum urmează:în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe țară, baza de calcul al CASS o reprezintă nivelul a 6 salarii minime brute pe țară;în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară, baza de calcul al CASS o reprezintă nivelul de 12 salarii minime brute pe țară;în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe țară, baza de calcul al CASS o reprezintă nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară.Până la data de 25 mai 2024, persoanele care obțin venituri din activități independente vor calcula procentul de 10% aferent CASS pentru acel plafon în care se încadrează în funcție de veniturile totale înregistrate în anul 2023.Conform ultimelor modificări propuse, ar urma să elimine plafoanele la CASS pentru persoanele care înregistrează venituri independente. Pe scurt, persoanele fizice autorizate vor datora CASS 10% la venitul real obținut.Această modificare se va aplica veniturilor aferente anului 2024, asta însemnând că vor influența declarația unică pe care persoanele care funcționează în regim de PFA o vor depune până în data de 25 mai 2025.Impactul deciziilor guvernului asupra sectoarelor care lucrează cu PFAMarius Țecu, expert contabil, a declarat pentru Ziare.com că, în condițiile în care propunerile guvernului vor intra în vigoare în forma de acum, PFA-ul nu mai are niciun avantaj fiscal peste contractul individual de muncă."Aceste propuneri au un impact major pentru PFA-uri. E aproape același lucru cu un contract de muncă. De fapt, în cazul unui contract de muncă există unele deduceri, beneficii care vin în plus față de PFA. După ridicarea plafonului la CASS și includerea plafonului de 36 de salarii minime nu mai are sens să lucrezi cu PFA", indică expertul contabil.În condițiile în care pentru PFA au scos plafoanele CASS, expertul sugerează că ar putea deveni rentabil fiscal deschiderea unei societăți cu răspundere limitată, care deși intră în marja de 16% pentru impozitul pe profit, beneficiază de un impozit pe dividende de 10%, conform ultimelor modificări care ar intra în vigoare din ianuarie 2024, și 8% în prezent. Cu toate acestea, CASS-ul a rămas plafonat la retragerea de dividende, așadar este posibil să devină mai lucrativ pentru un PFA să devină plătitor de impozit pe profit în cazul unui SRL și să încaseze dividende.