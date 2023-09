Se schimbă tichetele de masă și voucherele de vacanță. Care va fi valoarea lor și cum vor fi acordate de acum înainte

Noua Lege privind măsurile fiscal-bugetare care a fost adoptată de Guvern pe 25 septembrie și urmează să treacă prin camerele Parlamentului pentru promulgare conține numeroase modificări legate de acordarea voucherelor de vacanță și tichetelor de masă, atât în cadrul sectorului privat, cât și public.

Una dintre cele mai semnificative și controversate modificări se referă la faptul că tichetele de masă vor putea fi acordate și în numerar, iar cota de CASS va fi aplicată și acestei sume. Mai mult, voucherele de vacanță vor fi majorate la valoarea de 1.600 lei, dar se va plăti contribuție de asigurări de sănătate de 10% și în cazul bugetarilor, se vor acorda doar angajaților cu venituri nete sub 8.000 lei. Mai multe autorități din turism s-au opus vehement înlocuirii voucherelor de vacanță cu numerar, sugerând că măsura ar putea determina o scădere de 35-50% a încasărilor din turism în România.Voucherele de vacanță vor crește în valoare, dar nu toți bugetarii vor beneficia de eleConform ultimei variante a legii în drum spre Parlament, voucherele de vacanță vor fi majorate la valoarea de 1.600 lei, dar se va plăti contribuție de asigurări de sănătate de 10% și se vor acorda doar persoanelor cu venituri nete sub 8.000 lei.Spre deosebire de ceilalți bugetari, pentru personalul militar, poliţiştii, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională ale căror solde nete lunare / salarii nete lunare sunt de până la 8.000 lei inclusiv, se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de primire turistică clasificată aflată pe teritoriul României, achiziţionate direct sau prin intermediul unei agenţii de turism licenţiate, în limita a 1.600 lei anual pentru un salariat, prevede legea.Măsurile presupun acordarea voucherelor de vacanță în 36 de vouchere de 1.600 lei, în perioada 1 ianuarie 2024 -31 decembrie 2026, personalului ale căror salarii nete lunare de încadrare sunt de pană la 8.000 lei. Voucherele de vacanță și tichetele de masă vor putea fi acordate și în bani, iar cota de CASS va fi aplicată și acestei sume.„În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor se propune reglementarea unui regim fiscal aplicabil avantajelor reprezentând echivalentul în lei al tichetelor de masă acordate de angajatori în beneficiul angajaților, similar cu cel aplicabil biletelor de valoare, dacă sumele sunt acordate în aceleași limite și condiții”.„Includerea sumelor în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care obțin venituri din salarii şi asimilate salariilor reprezentând valoarea nominală a tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță acordate potrivit legii, precum și echivalentul în lei al acestora, în aceleași limite și condiții, precum și cu aceleași destinații ca cele prevăzute de lege pentru acestea, acordat angajaților care nu beneficiază de astfel de bilete de valoare.”ANAT ridică semnale de alarmă cu privire la transformarea voucherelor în baniUn comunicat din luna septembrie emis de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) arată nemulțumirea operatorilor din turism cu privire la măsura Guvernului de coaliție. Oficialii ANAT susțin că impactul direct al eliminării / suspendării voucherelor de vacanță sau acordarea alternativă a banilor va determina o scădere de 35%-50% a încasărilor din turism. Mai precis, 20% dintre cei care primesc acum vouchere de vacanță nu își vor mai permite să meargă în vacanță, în timp ce alți 20% vor pleca, cel mai probabil, în afara țării. De asemenea, având în vedere că beneficiarii voucherelor de vacanță cheltuiau și sume suplimentare celor 1.450 lei (n.r. valoarea din prezent a voucherelor), cu o medie de 1.400-1450 de lei cheltuiți în plus, impactul negativ va fi cu atât mai mare. Impactul total al acestei posibile măsuri ar determina o prăbușire a turismului intern cu 50%. Oficialii ANAT mai spun că mai toate variantele de modificare a legislației privind acordarea voucherelor de care reprezentanții industriei turistice au luat la cunoștință sunt păguboase pentru turismul românesc. Guvernul vehiculează o serie neagră de măsuri anti turism, care ar îndrepta multe firme către faliment.”Transformarea voucherelor de vacanță în bani cash ar reprezenta o mare greșeală. Nu s-ar mai atinge niciun obiectiv, nici să ajuți ţintit anumite categorii sociale, nici să te asiguri că banii sunt cheltuiți exclusiv pe anumite produse / servicii, nici că banii rămân în România. Banca Mondială a cerut ca să nu existe acordarea unor sume cash cu facilități fiscale. În Belgia, unde s-a încercat, de asemenea, transformarea bonurilor de valoare în cash, s-a renunțat la idee fiind considerată discriminatorie, conform deciziei Consiliului de Stat. Voucherele de vacanță au stimulat cererea pentru servicii turistice în România. Eliminarea lor ar duce cu certitudine la o scădere a numărului de turiști care aleg să călătorească în țară și, implicit, la o scădere a veniturilor pentru industria turismului. Practic, ar arunca turismul românesc cu 10 ani înapoi”, declară Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.În cazul Belgiei, s-a considerat că prin acordarea posibilității acordării contravalorii tichetelor în numerar, acestea vor dobândi regimul juridic al unui salariu normal, care, însă, nu va fi fiscalizat integral, ca orice salariu. Este discriminatoriu ca o parte din salariu să fie impozitată mai mult sau mai puțin, la discreția angajatorului. Consiliul Constituțional din Belgia a statuat, prin Decizia nr. 62.233/1/3 din 14 noiembrie 2017, că măsura înlocuirii tichetelor de masă cu acordarea acestora în numerar și în același condiții fiscale este constituțională doar în măsura în care de o astfel de facilitate ar beneficia toți angajații. În caz contrar, s-ar încălca principiul echității, mai exemplifică oficialii din turism.Tichetele de masă, taxate în plusNoul proiect de lege prevede impunerea unei cote de taxare suplimentară a tichetelor de masă și voucherelor de vacanță acordate de angajatori - contribuția la sănătate (CASS), de 10%. În practică, atât angajații la stat, cât și cei de la privat care primesc aceste beneficii vor primi cu 10% mai puțin, odată ce noile măsuri fiscale vor intra în vigoare.Mai mult, tichetele de masă nu pot depăși anual contravaloarea a două salarii minime brute valabile la data de 1 ianuarie 2019/an/persoană actualizată cu indicele prețului de consum comunicat de Institutul Național de Statistică, începând din ianuarie 2025.Impozitul pentru tichete se va calcula prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut din care se deduce contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată și reținută la sursă.În cazul în care se va opta pentru echivalentul în lei al tichetelor de masă, se vor aplica aceleași limite și condiții, precum și aceleași destinații ca cele prevăzute de lege pentru acestea, acordat angajaților care nu beneficiază de astfel de bilete de valoare.Este important de precizat că una din noile mențiuni se referă la telemuncă. ”La stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se iau în calcul numărul de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare.”...citeste mai departe despre " Se schimbă tichetele de masă și voucherele de vacanță. 