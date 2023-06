Cât au cheltuit turiștii străini care au ajuns în România, în primele trei luni ale anului 2023

Numărul total al turiştilor nerezidenţi cazaţi în structurile de cazare turistică colective, în trimestrul I 2023, a fost de 356.600, cheltuielile acestora însumând 938,5 milioanele de lei (în medie aproximativ 2.632,2 lei/persoană), arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

"În trimestrul I 2023, turiştii nerezidenţi sosiţi în România au cheltuit în medie 2.632,2 lei/persoană Numărul total al turiştilor nerezidenţi cazaţi în structurile de cazare turistică colective, în trimestrul I 2023, a fost de 356.600, cheltuielile acestora însumând 938,5 milioanele de lei (în medie aproximativ 2.632,2 lei/persoană)", arată datele INS.Călătoriile pentru afaceri (inclusiv participarea la congrese, conferinţe, cursuri, târguri şi expoziţii) au reprezentat principalul motiv al sejurului petrecut de către 58% dintre turiştii nerezidenţi sosiţi în România în trimestrul I 2023, cheltuielile acestora reprezentând 61,9% din totalul cheltuielilor.Din totalul cheltuielilor pentru afaceri în trimestrul I 2023, ponderea principală o reprezintă cheltuielile pentru cazare (50,6%), urmată de cheltuielile în restaurante şi baruri (18,5%) şi cele pentru cumpărături (13,9%).Dintre turiştii nerezidenţi sosiţi în România în trimestrul I 2023, 42% au călătorit în scop particular, cheltuielile acestora reprezentând 38,1% din totalul cheltuielilor. Călătoriile în scop particular includ călătoriile pentru vacanţe, cumpărături, evenimente culturale şi sportive, vizitarea prietenilor şi rudelor, tratament medical, religie, tranzit şi alte activităţi.Din totalul cheltuielilor în scop particular în trimestrul I 2023, ponderea principală o reprezintă cheltuielile pentru cazare (45,6%), urmată de cheltuielile pentru cumpărături (16,2%) şi cele în restaurante şi baruri (15,3%).Din totalul nerezidenţilor sosiţi în România în trimestrul I 2023, 38,1% şi-au organizat singuri sejurul, 37,9% şi-au organizat sejurul printr-o agenţie de turism, 15,5% au optat pentru alte modalităţi de organizare a călătoriei, în timp ce 8,5% şi-au organizat călătoria atât pe cont propriu cât şi printr-o agenţie de turism.Principalul mijloc de transport utilizat pentru a sosi în România în trimestrul I 2023 a fost avionul, folosit de 80% din numărul total de turişti, în timp ce 15,5% au utilizat autoturisme proprii, 3,5% autocare şi autobuze