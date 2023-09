Ce ar însemna plafonarea voucherelor de vacanță: ”Ar arunca turismul românesc cu 10 ani înapoi”

Conform ultimei variante a proiectului de Ordonanță de Urgență pentru reducerea cheltuielilor bugetare, angajații la stat care au salariile peste 8.000 de lei net vor rămâne fără vouchere de vacanță. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a vorbit despre o compensare a măsurii printr-o majorare de 150 de lei, de la 1.450 cât este în prezent, la 1.600 de lei.

Cu toate acestea, Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) consideră că impactul direct al eliminării sau reducerii gradului de acordare a voucherelor de vacanță poate determina o scădere de 35%-50% a încasărilor din turism. Experții au explicat, în dialog cu Ziare.com, faptul că deși voucherele de vacanță au oferit posibilitatea angajaților bugetari cu venituri mici să călătorească în contextul în care de altminteri nu ar fi fost posibil, pentru cei cu venituri mari, voucherele au luat forma unui imbold să călătorească în țară în detrimentul unei excursii în străinătate. Beneficiarii voucherelor cheltuie în medie dublul sumei subvenționate, alimentând economiile locale, ceea ce a contribuit totodată și la o triplare a structurilor de cazare începând cu anul 2006 până în prezent.Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a vorbit despre o majorare de 150 de lei, de la 1.450 cât este în prezent, la 1.600 de lei.Conform declarațiilor Ministrului de Finanțe, majorarea cu 150 de lei a valorii voucherelor de vacanță pentru care se încadrează în plafon va fi inclusă în baza de impozitare a CASS-ului: ”Se va plăti contribuția la asigurările sociale de sănătate și să avem aceeași bani pentru cei care urmează să primească, să nu fie afectați. Pe de o parte, pe de altă parte, există și pragul de venit de 8.000 lei net pentru a proteja pe cei care sunt cu venituri mici și avea o anumită chibzuință în folosirea banilor pentru voucherele de vacanță”.Eliminarea tichetelor de vacanță pentru salariile mai mari de 10.000 lei brut se numără printre măsurile pe are în plan să le introducă de la 1 octombrie. Marcel Ciolacu vrea vouchere de vacanță doar pentru bugetarii cu venituri mici. ”Voucherele de vacanţă sunt pentru cei cu venituri mici, trebuie să existe o echitate socială", a declarat Marcel Ciolacu, în august, într-o emisiune la România TV.Tot de la 1 octombrie, data la care Guvernul dorește să introducă Ordonanța de Urgență pentru reducerea cheltuielilor bugetare, salariul minim pe economie va crește cu 10%, au declarat surse guvernamentale pentru Euronews România. Executivul are în plan și majorarea salariului minim în construcții.Reprezentanții industriei turismului sunt îngrijorați de efectele deciziei guvernuluiAsociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a emis pe 7 septembrie un comunicat de presă conform căruia eliminarea voucherelor de vacanță ar putea duce la o scădere de minim 35% a încasărilor din turismul intern, ”ducând turismul cu 10 ani înapoi în România”, conform comunicatului.Reprezentanții ANAT au adresat și o altă variantă de lucru pe care a dezbătut-o Guvernul înainte de ratificarea Ordonanței de Urgență, și anume transformarea voucherelor de vacanță în prime sub formă de numerar pentru a suplimenta cheltuielile concediilor.”Transformarea voucherelor de vacanță în bani cash ar reprezenta o mare greșeală. Nu s-ar mai atinge niciun obiectiv, nici să ajuți ţintit anumite categorii sociale, nici să te asiguri că banii sunt cheltuiți exclusiv pe anumite produse / servicii, nici că banii rămân în România. [...] Voucherele de vacanță au stimulat cererea pentru servicii turistice în România. Eliminarea lor ar duce cu certitudine la o scădere a numărului de turiști care aleg să călătorească în țară și, implicit, la o scădere a veniturilor pentru industria turismului. Practic, ar arunca turismul românesc cu 10 ani înapoi”, declară Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.Comunicatul ANAT arată faptul că acordarea voucherelor de vacanță a determinat mărirea numărului de structuri de cazare autorizate de la 6200, câte erau în 2006, la 20.000, câte sunt în prezent.”Creșterea coincide cu introducerea facilității voucherelor, care au fost introduse prima dată în 2009. Noi am avut un boom foarte mare în ultimii 10 ani mai ales. Mulți proprietari de pensiuni mici lucrau la negru și au preferat să se înregistreze legal ca să poată primi vouchere”, a declarat pentru Ziare.com Traian Bădulescu, consultant în turism și purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.Acesta a confirmat ipoteza că voucherele au ajutat acele hoteluri și pensiuni de nivel mediu, care primeau oaspeți cu venituri mai mici și care au fost de mai multe ori în pericol financiar în urma diferitelor fluctuații economice precum criza din turism din timpul pandemiei sau inflația ridicată. ”Voucherele au determinat pe mulți să meargă la pensiuni rurale, montane, în stațiuni balneare sau în deltă. Acolo se concentrează cea mai mare pondere a utilizării voucherelor, comparativ cu litoralul.Cine cheltuiește un voucher de vacanță de 1.450 de lei pe cazare va ajunge să dubleze suma la fața locului în cheltuieli care merg către economia locală a locului vizitat. Mai mult, voucherele sunt folosite ca un discount pentru vacanțe mai costisitoare”, a explicat Bădulescu.Voucherele de vacanță păstrează turiștii cu venituri mari în țarăTraian Bădulescu susține că ar fi o discriminare să acorzi vouchere în funcție de salarii sau categorii sociale în ceea ce privește angajații bugetari: ”Angajatorii din privat stabilesc dacă le acordă sau nu – corect. Tichetele de masă nu se acordă în funcție de salariu, ci se acordă, ori nu. Din perspectiva celor din turism, noi auzim deocamdată ipoteze. Nu suntem încă siguri că deciziile vor române acestea până la capăt, dar din tot ce propun guvernanții, cam toate propunerile de modificare a legislației privind acordarea voucherelor va fi păguboasă pentru turism.”Consultantul în turism a explicat că separarea pe venituri este păguboasă pentru sector deoarece există două categorii de turiști români. Pe de o parte, există turiștii cu venituri mici și medii, parte din aceștia inclusiv din mediul rural, care și-au permis prin intermediul voucherelor de vacanță să călătorească în contextul în care de altminteri nu și-ar fi permis un concediu deloc.Apoi, din cei din venituri mai mari, care depășesc plafonul de salariu sugerat de guvern, ajung să își facă mai multe concedii în țară: ”Turiști care ar fi plecat în străinătate pentru concedii mai lungi sau city break-uri descoperă hoteluri renovate, demontându-și percepții greșite create pe fondul faptului că nu au mai călătorit în România de mult timp. Astfel banii cheltuiți în vacanță rămân în România. Nu e nimic rău în faptul că românii călătoresc – ne-am obținut libertatea de a călătorim unde dorim. Important este să atragem și noi turiști străini, însă voucherele au determinat mai mulți români să călătorească în România, stimulând economiile locale și căpătând și o încredere mai mare în produsul turistic intern. Totodată, au ajutat actorii economici din turism să investească mai mult. Dacă pică o parte din industria turistică, unde-i mai primim pe turiștii români sau străini?", a punctat Traian Bădulescu.