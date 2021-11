10 cumparaturi necesare pentru primul concediu cu bebelusul

In perioada sarcinii parintii se pot acomoda noului rol si pot face pregatirile necesare pentru intampinarea bebelusului. Viitorii parinti nu au nevoie numai de sfaturile medicilor, ci si de lamuriri simple, pentru viata de zi cu zi, alături de bebe. Primul concediu alaturi de cel mic este unul dintre momentele pe care ti le vei aminti mereu. Inevitabil ai emotii, insa o pregatire temeinică te va ajuta sa le diminuezi.

Scaunul auto – esential pentru siguranta si confortul copilului

Jucarii potrivite varstei si preferintelor bebelusului

Imbracaminte – adecvata sezonului

Geanta bebelusului

Trusa medicala – indicata de neonatolog

Produse de igiena

Hrana

Asternuturi si pleduri

Carucior

Accesorii pentru carucior

Randurile de mai jos iti propun o lista care include 10 cumparaturi, necesare primei vacante alaturi de un nou-nascut.Deplasarile cu masina necesita utilizarea unui dispozitiv creat special pentru copii. Piata de profil propune o gama variata de optiuni, iar unele dintre acestea pot fi utile pe o perioada extinsa de timp. Scaunele auto Isofix sunt potrivite pentru grupele de varsta 0, 1, 2 si 3 , ceea ce le face indispensabile pentru o familie care urmareste sa-i asigure copilului calatorii auto sigure si confortabile.Indeletnicirea de baza a copilariei este joaca. Cercetatorii au constatat ca, inca din pantecele mamei, puiul de om incepe sa se joace cu propriile membre. Este firesc, asadar, ca jucariile sa faca parte din valizele de concediu. Poti apela la arcade pline cu jucarii, create special pentru a fi instalate langa cel mic, inclusiv deasupra unui scaun auto.Fiind cel mai sensibil dintre calatorii unei vacante, bebelusul are nevoie de produse specifice. Îmbracamintea celui mic trebuie sa fie realizata din materiale naturale, care permit corpului sa respire, sa se miste in voie si sa poata fi schimbat usor. De asemenea, este esential ca aceasta sa fie de sezon.Geanta bebelusului poate fi componenta cheie a unui concediu alaturi de un copil mic, caci mama are nevoie mereu sa aiba acces imediat la cele necesare pentru a-si ingriji pruncul. Realizata din materiale rezistente, incapatoare, dotata cu multiple compartimente, o astfel de geanta este ideala pe orice tip de traseu.Nasterea este unul dintre cele mai importante momente din viata unei femei. In aceasta perioada, proaspata mama necesita tot sprijinul de care are nevoie, inclusiv din partea specialistilor. In functie de istoricul medical al copilului sau ca masura de preventie, pediatrul va recomanda ce produse sa contina trusa medicala a celui mic.Care sunt elementele esentiale pentru pielea unui bebe? O crema pentru nou-nascuti, un gel de dus dedicat acestei varste, o lotiune hidratanta ce respecta specificul epidermei, un ulei de calitate pentru masaj. In functie de recomandarile medicului, poate fi necesara o gama anume de produse, deoarece constanta in acest caz este sa ferim copilul de complicatii dermatologice.In situatia in care cel mic se hraneste exclusiv la piept, nu va fi nevoie de produse aparte pentru a-i asigura hrana. In schimb, daca acesta are nevoie de biberon, boluri, lingurite etc., utilizarea unui sterilizator te va salva de stres suplimentar. Cu cat vei avea mai putine momente de stres, cu atat vacanta ta va fi mai relaxanta.Pielea unui bebelus este sensibila si reactioneaza cu usurinta la factori externi. Parintii trebuie sa aiba grija la reactiile alergice. Nu numai imbracamintea celui mic este un detaliu de care trebuie avut grija, ci si lenjeria de pat pe care bebe se odihneste. Adauga in valiza un asternut curat, de bumbac si un pled pled, pentru un plus de confort.Necesar de la bun inceput, caruciorul este un element indispensabil familiei cu un copil mic. Optiunile oferite de piata actuala sunt variate, multe concentrandu-se pe siguranta, manevrabilitate si confort. Cu alte cuvinte, daca pornesti la drum cu bebe, adauga in portbagaj si un carucior, in care copilul sa fie transportat in timpul plimbarilor.Bebe este sensibil si trebuie mereu protejat, chiar si in timpul unei scurte plimbari cu caruciorul. Cunoscand aceste aspecte, trebuie sa ai in vedere achizionarea unor accesorii utile si, uneori, chiar salvatoare: umbrela, plasa impotriva insectelor sau husa speciala care protejeaza copilul de frigul iernii.Oricare ar fi destinatia, siguranta si confortului celui mic primeaza si depind de alegerile responsabile ale adultilor.