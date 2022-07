Află care sunt cele mai cunoscute destinații de lux din lume

Toti visam la o vacanta de lux intr-o destinatie exotica, desi de multe ori ne depaseste bugetul. Daca totusi esti hotarat sa te rasplatesti dupa un an greu de munca cu o vacanta de lux, iata cateva destinatii pe care nu trebuie sa le ratezi.

Monaco

Ibiza

Cancun

In ultimii 150 de ani, Monaco a fost destinatia principala pentru cei mai selectivi calatori. Aceasta tara este amplasata intre mare si munti oferind o gama variata de locuri naturale unde te poti bucura de peisaj. De-a lungul deceniilor, Monaco a dezvoltat in mod continuu o oferta larga de servicii care se adreseaza celor mai exclusiviste experiente , combinand atat concepte inovatoare, cat si unitati istorice de renume international.Desi Monaco este de dimensiuni mici, este o destinatie unde inspiratiile tale pot inflori. Intre densitatea exceptionala a restaurantelor cu stele Michelin, evenimentele prestigioase care se desfasoara pe tot parcursul anului, sau numeroasele paradisuri de liniste imprastiate in unitatile sale hoteliere, cu siguranta te vei bucura de vacanta de lux pe care ti-o doreai.Dar Monaco este si o casa, unde poti gusta specialitati locale la tejghea si te poti relaxa cu familia in numeroasele spatii deschise. Poti vizita acvariile unice ale faimosului Muzeu Oceanografic, te poti plimba prin numeroasele gradini traditionale si exotice ale Principatului sau poti calatori in timp cu colectia de masini a Printul de Monaco.Chiar daca nu ajungi sa vizitezi aceasta destinatie exceptionala de pe Riviera Franceza in aceasta vara, poti gusta un pic din ceea ce are de oferit. O calatorie virtuala a cazinoului este disponibila online, cu tot ce are de oferit: de la rotiri gratuite disponibile oricand pana la jocuri clasice si diferite variante care au aparut si au disparut de-a lungul anilor.Ibiza este recunoscuta pentru viata de noapte si pentru scena cluburilor de muzica electronica de dans, care atrag mii de turisti.Guvernul insulei a lucrat pentru promovarea unui turism destinat familiilor, dar tot turistii tineri si gata de distractie sunt cei mai numerosi pe insula.Daca ajungi in Ibiza , nu poti pleca de acolo pana nu vizitezi si Formentera. Cea mai mica dintre insulele Baleare se afla chiar la sud de Ibiza si este cunoscuta pentru atmosfera sa foarte relaxata. Poti ajunge in doar 40 de minute cu feribotul din Ibiza si vei gasi un adevarat paradis pe aceasta insula, un loc in care timpul pare ca s-a oprit.Oamenii merg la Formentera pur si simplu pentru a se relaxa, a petrece timp lenevind pe una dintre plajele sale frumoase si facand baie in apele sale cristaline stralucitoare. Nu este surprinzator faptul ca plajele din Formentera sunt votate in mod regulat drept cele mai bune din Europa, clasandu-se si in primele zece din lume.Cancun, un oras mexican de pe Peninsula Yucatan, care se invecineaza cu Marea Caraibelor, este cunoscut pentru plajele sale aurii, numeroasele statiuni si viata de noapte.Pentru aceasta destinatie de lux, cea mai buna perioada de vacanta cea mai populara perioada pentru a vizita Cancun este din decembrie pana in aprilie. Vremea este in general senina si calda, dar nu caniculara.Cand vorbim despre Cancun, este imposibil sa nu mentionam plajele sale, care sunt situate in principal de-a lungul Bulevardului Kukulkan din Zona Hoteliera. Daca calatoresti cu copii, persoane in varsta sau in cazul in care nu poti inota foarte bine, iti sugeram sa alegi un hotel situat intre kilometrii 3 si 8,5. In acele plaje specifice, valurile oceanului sunt domoale, deoarece sunt situate in fata Isla Mujeres, ceea ce permite formarea unui golf numit Bahia de Isla Mujeres.Pe de alta parte, daca stai in centrul orasului, vei putea gasi 11 plaje publice precum Perlas, Langostas, Tortugas, Delfines si Chac Mol. Cele mai multe dintre ele au primit eticheta ecologica Steagul Albastru care certifica destinatiile de coasta care au atins standarde de varf in calitatea apei, managementul mediului, siguranta, servicii si activitati de educatie pentru mediu.Pe langa faptul ca aici gasesti cele mai bune plaje din lume, te mai poti bucura de activitati acvatice in Cancun, cum ar fi scufundari, snorkeling, caiac, navigare pe un catamaran sau cu barca cu motor, flyboarding, windsurfing si paddle boarding in Marea Caraibilor sau Laguna Nichupte.Desi este o destinatie de vacanta care se mandreste cu statiuni si restaurante de clasa mondiala, plaje largi cu nisip alb si marea albastru acvatic al Caraibelor, Cancun este recunoscut pentru viata de noapte remarcabila. Si, aici, petrecerea nu se opreste pana cand rasare soarele.Acum, ca ti-ai facut o idee despre destinatia de lux pe care vrei sa o vizitezi, poti incepe deja sa cauti bilete de avion si cazari pentru anul viitor.