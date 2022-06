Ce trebuie să ai în bagaj când faci o călătorie lungă cu mașina

Calatoriile cu masina au multe avantaje, principalele fiind ca te poti opri de cate ori doresti si poti sa fii spontan si sa iti schimbi planurile dupa bunul plac.

Exista totusi cateva lucruri care nu ar trebui sa va lipseasca din bagaje atunci cand urmeaza sa calatoriti cu masina o distanta lunga, potrivit postcardsfromivi.com.Documente importanteGanditi-va atent la traseu inainte de a pleca si asigurati-va ca aveti toate actele de care ati putea avea nevoie: buletin, permis de conducere, pasaport, asigurare etc. De asemenea, este ideal sa aveti si manualul de utilizare al masinii. Nu se stie niciodata cand se strica ceva sau se aprinde un senzor si nu sunteti foarte aproape de un service.Lucruri esentialeTrusa de prim ajutor completaApaGustari (fructe, batoane, sandvisuri, biscuiti etc) LanteraSpray impotriva insectelorDezinfectant mainiMasca (in caz ca ajungeti in zone in care mai este impusa purtarea) Servetele/Hartie igienicaIncarcatorSuport pentru telefon (pentru ca probabil il veti folosi pe post de GPS) Crema cu protectie solaraOchelari de soareUmbrelaPaturaProsopPerna de calatorie pentru gatCutie frigorificaSaci de gunoiTacamuri/pahare de unica folosintaIgiena si medicamenteSamponPeriuta si pasta de dintiDeodorantBalsam de buzePastile pentru durerePerie de parTampoane si alte produse pentru igiena feminina