Câți bani s-au cheltuit pe litoralul românesc în vacanța de 1 Mai. Peste 50.000 de turiști au fost prezenți

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) estimează că litoralul românesc a primit peste 50.000 de turişti de 1 Mai şi că s-au cheltuit, în perioada 28 aprilie – 1 mai, circa 100 de milioane de lei.

”Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) anunţă, în urma consultărilor touroperatorilor specializaţi şi a partenerilor hotelieri, că în acest an, litoralul românesc a primit, cu ocazia mini-vacanţei de 1 mai, peste 50.000 de turişti. Estimările au fost depăşite, iar cifra este de departe peste cea din 2019, ultimul an ante-pandemie, când litoralul românesc a primit, în aceeaşi perioadă, circa 30.000 de turişti”, anunţă ANAT.La acest aflux de turişti a contribuit mult eliminarea totală a restricţiilor, litoralul românesc redevenind o destinaţie dedicată distracţiei, evenimentelor, festivalurilor.”Doar la Festivalul Sunwaves din Mamaia au fost circa 20.000 de participanţi, care au optat şi pentru cazare. De asemenea, în paralel, au mai fost festivaluri şi evenimente în Mamaia Nord, Constanţa şi Costineşti, precum Festival du Bonheur şi ”Beach, Please!” . În Mamaia au fost declaraţi peste 25.000 de turişti, în Costineşti 20.000 de turişti iar în Vama Veche, ca de obicei, a fost un grad mare de ocupare”, arată ANAT.Marea noutate o constituie revirimentul staţiunii Costineşti, care are toate şansele de a redeveni staţiunea studenţilor şi a tineretului, spun reprezentanţii ANAT.”Pe de altă parte, minivacanţa de 1 Mai reprezintă încă un pas foarte important de revenire la normalitate a turismului românesc. Cluburile de pe litoral, care, pe lângă Mamaia – Năvodari s-au dezvoltat şi în sudul rivierei româneşti a Mării Negre, au avut peste 7.000 de vizitatori. Cheltuiala medie / persoană a fost de 2.000 lei, care a inclus cazare, mese, transport precum şi biletele de intrare la evenimente”, adaugă ei.Estimările ANAT sunt că pe litoralul românesc s-au cheltuit, în perioada 28 aprilie – 1 mai, circa 100 de milioane de lei. ...citeste mai departe despre " Câți bani s-au cheltuit pe litoralul românesc în vacanța de 1 Mai. Peste 50.000 de turiști au fost prezenți " pe Ziare.com