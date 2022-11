City break-uri în Europa cu un buget de 500 de euro: "O groază de zboruri cu 6-7 euro în perioada asta"

Sezonul estival, iar până la vacanța de Sărbători românii mai au de așteptat. Mulți nu au răbdare și planifică city-break-uri în Europa.

Este cazul unui tânăr care vrea să plece câteva zile oriunde în Europa, cu condiția să se încadreze într-un buget de maximum 500 de euro, după cum a scris pe Facebook."Caut ofertă de city break, oriunde în Europa, buget 400-500€ / cuplu (2 adulți) pentru câteva zile, care să includă avion dus-întors din orice aeroport din România (Iași, Bacău, București, Cluj, etc ), + cazare hotel minim 3 stele, perioada 20 noiembrie-20 decembrie 2022.", a scris românul pe grupul Vacanțe sub 500 de euro."O groază de zboruri cu 6-7 euro în perioada asta"În comentarii, membrii grupului i-au oferit mai multe soluții și exemple personale."Astăzi este reducere la Ryanair pentru zborurile din noiembrie-decembrie. Am văzut o groază de zboruri cu 6-7 euro pe segment de zbor în perioada asta.""Am rezervat și am și achitat pe internet pentru Valencia, 4 zile și 3 nopți, hotel 3 stele cu mic dejun inclus, în centru lânga metrou, pentru 2 persoane, zbor dus -întors, 21- 24 noiembrie, 500 euro.""O variantă, în care vizitezi și un târg de Crăciun, este Stockholm. De exemplu, zbor Wizz 24-27 nov cu 50 lei/sens. Cazare găsești pe Booking multe variante și sigur te încadrezi în bugetul de 400-500€.""De ce nu luați dvs direct de pe siteul companiei aeriene? De ex. Wizz Air București - Roma 04.11-09.11 e 208 RON/pers... aveți grafic și de prețuri.""Noi am găsit ieri pentru Catania, Italia 16-20 Noiembrie 131 lei biletul de avion dus întors (fără bagaj de cală, dar ai 8 kg inclus bagaj de mâna ). 220 euro 4 nopți cazare în centru.""Ryanair, din Suceava pentru Veneția 12,78 euro dus întors de persoană. Am pus așa, aleatoriu, dar sunt mai multe date disponibile la același preț în intervalul menționat de dvs. Și spre Milano era oferta din Suceava. Sau de pe orice alt aeroport din România, de pe care operează Ryanair. Azi sunt reduceri.""Văzusem ceva zboruri din Iași către Olanda (Eindhoven, al cincilea oraș că mărime, unde s-a înființat Philips), compania Wizzair la doar 390 roni biletul de avion. Cazare gășiți prin booking, vreo 11 obiective de vizitat, găsiți pe google. Sau puteți căuta cu ușurință pe paginile companiilor aeriene, selectați aeroportul din România și ies destinațiile iar de acolo alegeți!"...citeste mai departe despre " City break-uri în Europa cu un buget de 500 de euro: "O groază de zboruri cu 6-7 euro în perioada asta" " pe Ziare.com