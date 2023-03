Cât de avantajos este să mergi în Grecia în septembrie: ”Noi am avut ghinion să mai și plouă”

Românii au început deja să se orienteze pentru concediile de vară dat fiind că termometrele au început să arate doar valori pozitive, iar sezonul estival este după colț.

Persoanele nerăbdătoare au făcut deja rezervări, însă alții încă se documentează cu privire la destinație și la perioadă.O femeie a întrebat pe grupul de Facebook ”Forum Thassos” dacă vremea este încă potrivită pentru plajă în septembrie, susținând că, din câte a citit, oamenii nu caută atât de mult cazări pe insulă în luna respectivă.”Bună seara! Am văzut că majoritatea persoanelor ce scriu pe grup caută cazare în Thassos în mai, iunie, iulie, august, dar mai puțin în septembrie. E nasoală vremea în septembrie, sau motivul e doar școala copiilor? Mulțumesc frumos”, a scris femeia.Mai multe persoane au lăsat comentarii prin care și-au expus părerea bazată pe experiența loc la mare în Grecia, în septembrie. Unul dintre dezavantajele menționate cel mai adesea a fost legat de zilele mai scurte și de serile mai răcoroase. De asemenea, în funcție de ghinion, turiștii ar putea să prindă și zile mai ploioase.”Este excelent în septembrie. Probabil altele sunt motivele””Perioada concediilor influențează cel mai mult. Apoi ziua se scurtează deci mai puțină plajă. Seri mai răcoroase. Dar principalul motiv este perioada de concedii. Pe care majoritatea o sincronizează cu vacanțele copiilor””Și în septembrie este frumos, se face plajă. Însă se întunecă mai devreme și da, copiii încep cursurile. În septembrie este mai liniște, nu mai este așa aglomerație. Noi stăteam până la ora 21 pe plajă, apusul era superb. În septembrie până la ora 18 cel mult se poate sta””Zilele sunt mai scurte. Singurul dezavantaj.Pentru mine acest lucru a fost totuși un plus, pentru că am reușit să prind un răsărit fără să mă trezesc cu noaptea-n cap””Bună dimineața! Noi am fost de 3 ori în prima jumătate a lui septembrie! Am prins vreme foarte bună!””În septembrie, exceptând începerea școlii, este perfect. Noi mergem, de ani buni, numai în septembrie, chiar și în prima săptămână din cctombrie. Soarele nu este așa dogoritor, iar apa mării caldă, liniște, prilej pentru o vacanța reușită. Mergeți cu încredere””Noi mereu am fost în septembrie. După 10-15 ale lunii..soarele nu e așa puternic, apa mai rece și noi am avut ...citeste mai departe despre " Cât de avantajos este să mergi în Grecia în septembrie: ”Noi am avut ghinion să mai și plouă” " pe Ziare.com