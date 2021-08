Cum sa iti pregatesti hotelul pentru oaspeti: 3 sfaturi utile

Conducerea unui hotel este o activitate importanta, avand in vedere ca de calitatea serviciilor pe care le oferi depinde succesul afacerii. Pentru a obtine si mai ales a mentine un standard ridicat, trebuie sa fii la curent cu toate aparitiile noi in domeniu si sa te asiguri ca intregul personal este pregatit sa ofere servicii de calitate de la inceputul zilei pana seara tarziu. Iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa-ti intampini oaspetii pregatit pentru un nou sezon de succes.

Inspira siguranta

Facilitati

Fidelizeaza clientii

Recentul context pandemic a schimbat radical regulile de calatorie si cazare. Pe masura ce restrictiile se ridica, oamenii urmaresc in primul rand sa se simta in siguranta. Asigura-te ca angajatii poarta masca atunci si acolo unde este cazul, pune la dispozitie dispensere de dezinfectant, arata-le clientilor ca ai crescut calitatea in ceea ce priveste achizitia de produse de curatat cu proprietati antibacteriene dovedite. Restaurantul este un element-cheie al hotelului. Aici mesele trebuie sa respecte regulile distantarii, spatiile sa fie dezinfectate periodic, tinuta si atitudinea personalului cu care clientii intra in contact sa fie impecabile. O atentie deosebita trebuie sa acorzi si bailor, avand in vedere ca grija oamenilor pentru igiena a crescut considerabil.Pune-te intotdeaua in locul unui oaspete si gandeste-te cum ai vrea sa fii intampinat in hotel. Lucruri simple precum calitatea lenjeriei sau a prosoapelor care ofera o senzatie de lux pot face diferenta. Iluminatul care creeaza o ambianta calda inseamna mult pentru relaxarea clientilor. Indiferent de numarul de stele si de prestigiul hotelului, oferirea unor facilitati gratuite este primita cu multa bucurie la orice nivel. Micul dejun si conexiunea Wi-Fi au devenit lucruri de baza, va trebui sa te gandesti la ceva superior. Spre exemplu, oaspetii tai se vor simti speciali daca vor gasi in camera aparatul de odorizare profesional AromaLUX XS02 . Oamenii s-au obisnuit cu difuzoarele de aromaterapie, dar le folosesc in special acasa. Atunci cand au parte de acest rasfat in concediu, te vei bucura de recenzii pozitive si recomandari in cercul de apropiati. Daca vorbim despre un boutique hotel, preferat in ultima perioada in special datorita posibilitatii de evitare a aglomeratiei, poti lua in considerare aprovizionarea de la producatori locali, personalizate cu datele de contact. Fie ca vorbim de produse alimentare la micul dejun, de suvenire sau articole de toaleta realizate local, promovarea acestora va creste prestigiul zonei si va atrage mai multi turisti.Posibilitatile de fidelizare a clientilor in industria hoteliera sunt numeroase. Gesturile de bunavointa pot fi aratate nu doar clientilor care revin in locatie, ci si celor care iti trec pentru prima data pragul. Daca la check out vor vedea ca nu au fost taxati extra pentru serviciile din sala de wellness, terenurile de sport sau piscina, data viitoare cand se vor afla in zona vor inclina sa se cazeze tot aici. De asemenea, cazarea gratuita la un nivel de camera superior celei rezervate pentru o familie cu copii, pentru tineri casatoriti sau orice alta categorie de clienti este o reteta castigatoare de fidelizare si apreciere.Industria hoteliera este intr-o continua dezvoltare. Din aceasta lupta apriga pentru suprematie au de castigat in special clientii. La final reusesc sa supravietuiasca si sa ramana in piata doar managerii care stiu sa se adapteze vremurilor, sa puna experienta oaspetilor in prim plan si sa atraga noi clienti. De la gesturile mici ale fiecarui angajat cu care intra in contact pana la facilitati si beneficii, totul trebuie calculat astfel incat standardul sa ramana ridicat.