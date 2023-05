De la pasiune, la profit: cum să-ți construiești brandul ca vlogger de turism

Ce te-ar avantaja mai mult ca vlogger de turism, infiintarea unui PFA sau a unui SRL? Te ajutam sa iei cea mai buna decizie.

In zilele noastre, vedem tot mai multi oameni nemultumiti de jobul lor, care cauta sa dezvolte un business pornind de la ceea ce ii pasioneaza. In punctul acesta este si Alin, un programator muncitor din Romania. Alin a lucrat in companii mici si in multinationale timp de sapte ani, si fiecare concediu si l-a petrecut pe plaje exotice sau pe munti. Calatoria este pasiunea lui, drept pentru care, in fiecare seara, dupa ce incheie programul de munca, exploreaza virtual parti ale lumii pe care abia asteapta sa le viziteze. Urmareste cativa vloggeri de turism si isi imagineaza ce vieti minunate trebuie sa aiba, mereu in miscare, zilnic in cautare de noi aventuri, de noi culturi si peisaje.Zi de zi, in mintea lui Alin se intareste tot mai mult ideea de a renunta la jobul lui in detrimentul unei vieti nomade de vlogger de turism, asa ca incepe sa se documenteze care sunt demersurile care ar trebui facute pentru a-si urma visul.Cea mai importanta chestiune pe care o ia in calcul este optiunea juridica potrivita pentru el: PFA sau SRL.Dupa mai multe zile de documentare si de analiza, Alin se decide sa schimbe macazul si sa faca ce ii spune inima, ce il pasioneaza, calatoriile. Se decide, totodata, sa deschida un PFA pentru urmatoarele motive:1. In primul rand PFA se potriveste celor la inceput de drum, asa cum e el. Afacerea pe care Alin o porneste, ii va schimba viata in intregime, de aceea PFA-ul este optiunea perfecta pentru el. Ca orice business la inceput de drum, vloggul lui Alin poate sa nu mearga, insa PFA-ul se poate inchide foarte usor, iar asta ii aduce liniste si siguranta. In cazul in care afacerea lui va merge, o va putea dezvolta fara nicio problema prin intermediul PFA-ului;2. Apoi, Alin ia in calcul ca isi doreste sa desfasoare activitatea pe cont propriu, fara sa se asocieze cu cineva. In acest caz, tot PFA-ul este optiunea perfecta;3. Desigur, Alin se gandeste si la aspectele financiare si afla ca taxele in cadrul PFA-ului sunt mai mici pana in 70.000 lei pe an. Totodata, cheltuielile de administrare lunara ale PFA-ului sunt mult mai mici decat cele pentru SRL.Alin ajunge la concluzia ca cea mai optima optiune pentru un business la inceput de drum ar fi infiintarea unui PFA, iar partea buna e ca nu va trebui sa-si bata capul cu demersurile infiintarii, ci poate apela la specialisti care sa se ocupe de aspectele birocratice pentru el.Dupa ce si-a ales optiunea juridica, Alin se poate ocupa de celelalte aspecte ale brandului pe care vrea sa-l creeze: Ce informatii le va oferi urmaritorilor lui? Ce tari vrea sa viziteze? Unde alege sa se cazeze? Pe ce retele sociale se va promova? Ce buget are disponibil si cat doreste sa incaseze din vloggurile lui?Cu alte cuvinte, Alin incepe sa isi planifice viata pe care doreste sa o traiasca. Stie ca procesul va fi, in unele momente, dificil, insa este pregatit sa gestioneze fiecare aspect al businessului mult visat.Povestea lui Alin poate ti se potriveste si tie. Ce vis neimplinit ai? Cum ai vrea sa arate fiecare zi din viata ta si ce poti face pentru a trai in armonie cu dorintele tale? Pune-ti dorintele pe hartie, documenteaza-te, fa-ti un plan si apuca-te de treaba!