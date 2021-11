Unde mergem în 2022. Care sunt destinațiile turistice de top ale anului viitor

Lonely Planet a dezvăluit primele zece țări, orașe și regiuni de vizitat anul viitor, odată cu lansarea Lonely Planet's Best in Travel 2022.

Best in Travel 2022 este cea de-a 17-a colecție anuală a celor mai tari destinații din lume și experiențe de călătorie obligatorii pentru anul viitor a Lonely Planet.Insulele Cook – una dintre cele mai mici țări din lume – un grup de 15 insule din Pacificul de Sud s-a aflat în fruntea listei de dorințe a multor membri ai echipei Lonely Planet pentru 2022 și nu numai. Norvegia ocupă locul al doilea, iar Mauritius pe locul trei. Din câte se observă, în 2022 se pune accent pe destinațiile care oferă multe activități în natură, departe de lumea dezlănțuită a marilor metropole.Regiunea numărul unu a Lonely Planet pentru 2022 este Westfjords, Islanda, o regiune a națiunii insulare neatinsă de turismul de masă, în care comunitățile lucrează împreună pentru a-și proteja și promova peisajele spectaculoase. Virginia de Vest, SUA, ocupă locul al doilea, urmată de Xingshuabanna, China.Orașul numărul unu Auckland (Noua Zeelandă) a fost recunoscut pentru scena culturală înfloritoare, unde centrul atenției este pus pe creativitatea locală, în timp ce Taipei (Taiwan) este pe locul doi, iar Freiburg (Germania) pe locul trei.Lonely Planet’s Best in Travel 2022 – Destinații Top 10Top 10 țări1. Insulele Cook2. Norvegia3. Mauritius4. Belize5. Slovenia6. Anguilla7. Oman8. Nepal9. Malawi10. EgiptTop 10 regiuni1. Westfjords, Islanda2. Virginia de Vest, SUA3. Xishuangbanna, China4. Coasta Patrimoniului Kent, Marea Britanie5. Puerto Rico6. Shikoku, Japonia7. Deșertul Atacama, Chile8. The Scenic Rim, Australia9. Insula Vancouver, Canada10. Burgundia, FranțaTop 10 orașe1. Auckland, Noua Zeelandă2. Taipei, Taiwan3. Freiburg, Germania4. Atlanta, SUA5. Lagos, Nigeria6. Nicosia/Lefkosia, Cipru7. Dublin, Irlanda8. Merida, Mexic9. Florența, Italia10. Gyeongju, Coreea de Sud ...citeste mai departe despre " Unde mergem în 2022. Care sunt destinațiile turistice de top ale anului viitor " pe Ziare.com