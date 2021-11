Destinațiile exotice căutate de români pentru sărbătorile de iarnă. Zanzibarul, vedeta ultimului an

Zanzibar a fost cea mai solicitată destinație exotică în ultimul an FOTO Unsplash

Mulți români aleg ca în sezonul rece să fugă cât mai departe de frig, către destinații exotice, unde se mai pot bucura de temperaturi ridicate, soare și mare.

Dacă în trecut turiștii români nu plecau foarte departe de România, acest lucru s-a schimbat în ultimii ani și au crescut substanțial cererile pentru destinațiile exotice.Traian Bădulescu, consultant în turism și purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), a explicat pentru Ziare.com care sunt aceste locuri de care s-au îndrăgostit românii, dar și la ce sume ajunge o astfel de vacanță în sezonul rece.Traian Bădulescu spune că sezonul destinațiilor exotice este, în general, intervalul decembrie - februarie, iar de când a izbucnit pandemia tour-operatorii au organizat tot mai multe curse charter directe către acestea deoarece s-au menținut constant în zona verde, fără prea multe restricții impuse de situația epidemiologică.Zanzibarul, vedeta destinațiilor exoticePurtătorul de cuvânt al ANAT dă exemplul Zanzibarului, care a fost pe primul loc în rândul preferințelor românilor, ca destinație exotică, în ultimul an. Costurile se învârt în jurul a 2.000 de euro de persoană, sumă în care este inclus și zborul."Au crescut mult preferințele către destinațiile exotice în general în rândul românilor, în ultimii ani. Oricum, în timpul sezonului de iarnă, turiștii cu venituri de la medii în sus alegeau destinațiile exotice, fiind și destinații calde, pentru că în special în perioada de iarnă e cea mai bună climă.Zanzibar chiar, ca destinație exotică, pot spune că a fost cam numărul unu în ultimul an și este în continuare foarte solicitat.Am observat o apetență mult mai mare a românilor și de când cu pandemia pentru că o mare parte a acestor destinații au fost verzi, mai puțin atinse de pandemie față de alte țări europene de exemplu. Mulți turiști își petreceau de exemplu revelionul în Antalya, în Dubai, dar acum se uită la buget și spun, păi cu 2.000 de euro de persoană pot să merg, cu cursă cu tot, și în Zanzibar. La fața locului prețurile nu sunt mari. Majoritatea turiștilor aleg acolo resorturi, unde au cam tot ce le trebuie", explică Traian Bădulescu.Lista destinațiilor exotice preferate de româniTraian Bădulescu mai spune că, pentru petrecerea Revelionului, mai sunt cereri și pentru Maroc și Tunisia, dar că