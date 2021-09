Destinații la mare – septembrie 2021

S-a terminat vara și nu ai fost la mare? Dacă nu ai fost anul ăsta, e clar că n-ai fost nici în 2020. Nu ți-e dor să te plimbi pe plajă, să simți nisipul sub tălpile goale, să te scufunzi în apa mării, să plutești cu meduzele? să bei un cocktail la șezlong ca un rege? să uiți de grijile de la muncă pentru o săptămână sau măcar pentru câteva zile?

Mamaia

Vama Veche

Turcia

Grecia

Ești om până la urmă, nu un robot - pentru un sezon de toamnă în forță pe toate planurile ai nevoie și de o reîncărcare a bateriilor: la soare. Dar trebuie să te grăbești, ai până la finalul lui septembrie ca să mai prinzi vreme de plajă și de scăldat în cele mai multe destinații accesibile - altfel, dacă dorul de mare te prinde din octombrie încolo s-ar putea să mai fie condiții optime doar prin Caraibe sau alte insule exotice pe unde mai umblă ceilalți milionari ai planetei. Așa că, dacă nu ești tu însuți un milionar, hai să vedem ce variante mai sunt:Când spui mare în România, este prima stațiune la care se gândește oricine, fie ca o adoră sau o detestă. E populară, e grandioasă, plină de viață, un mic Dubai autohton, unde poți da nas în nas cu vedetele sau chiar să te pozezi cu mașinile lor pentru a posta pe rețele sociale (când nu te vede proprietarul ca să te gonească). Ce-i drept, această popularitate se traduce și în prețuri destul de mari și în aglomerație. Aglomerația va fi ceva mai scăzută în luna aceasta căci sezonul se îndreaptă spre final, iar cât privește prețurile, ce bine că ai un card de cumpărături la tine. Nu ai? Poți aplica pentru CardAvantaj.Istoric stațiunile din sud au fost opusul celor din nord, liniște în loc de efervescență, mai degrabă un cort decât o cameră de hotel, terase fără pretenții în loc de restaurante de lux. Însă nimic nu rămâne la fel pe vecie, așa că acum vei găsi și destule hoteluri decente, dar și campinguri moderne, vei avea de unde alege. De asemenea, în această perioadă te vei putea bucura de faimoasele plimbări pe plaja goală, singur căutând rostul vieții sau (cine știe?) într-un cuplu de weekend căutând iubirea.Antalya așteaptă mereu turiști, cu hoteluri de 5 stele pe malul Mediteranei și ospitalitatea turceasă recunoscută - adesea la all inclusive, cum ne place nouă - și la prețuri competitive. Dacă litoralul turcesc a fost vreodată în lista ta de obiective, acum este momentul ideal ca să îl bifezi.Încă te mai gândești la insulele de mai devreme? Ei bine nu e nevoie să treci oceanul ca să faci plajă pe o insulă superbă, avem insule și în Europa, mai precis în Marea Egee. Vremea este bună până târziu în toamnă, fructele de mare sunt mereu gustoase și la ele acasă, măgărușii îți vor însenina ziua - dacă alegi să părăsești malul mării și să vizitezi interiorul în Creta sau în Rodos, de exemplu. Te vei simți ca-n Odiseea lui Homer, un călător absorbit de măreția arhipelagului elen, tot amânând întoarcerea acasă.Așa că, fie că ți-ai cheltuit ultimii bani după distracția în Mamaia ca să bagi benzină pentru drumul înapoi acasă și nu mai măcar de un senviș, fie că ești în străinătate și te copleșesc atâtea suveniruri superbe pentru cei dragi (obiecte decorative, haine tradiționale, specialități), CardAvantaj este mereu alături de tine ca să te susțină. În țară te va ajută să nu pleci din benzinărie cu burta goală, iar în afară, prin campania pașaportul de cumpărături *, vei putea cumpăra tot ce vrei în rate, chiar și din magazinele duty free.*Dobanda zero se aplică dacă se achită lunar suma totală de plată, astfel cum este evidențiată în extrasul de cont emis de către Bancă. Pentru o limită de credit de 5.367 lei, dobânda fixă este de 28%/an, rata lunară de plată este de 512,57 lei, iar dobânda anuală efectivă (DAE) este de 38,94%, fiind calculată pentru suma menţionată mai sus retrasă în întregime în prima zi de la un ATM Credit Europe Bank (România) S.A. şi rambursată în 12 rate lunare egale. Valoarea totală plătibilă este de 6.307,27 lei incluzând dobânda, comisionul anual de administrare cont curent de card în valoare de 49 lei şi costul de utilizare a mijlocului de plată în valoare de 107,69 lei.