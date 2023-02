Jumătate de milion de turiști au votat destinațiile anului 2023. Grecia intră în top cu trei locații

Peste jumătate de turiști din 178 de țări au votat cele mai bune destinații turistice din Europa care merită vizitate în anul 2023.

Astfel, doar 20 de locuri au ajuns în top din peste 400 de locații care au fost supuse votului și au câștigat titlul de ”Cele mai bune destinații ale anului 2023”, potrivit europeanbestdestinations.com.1. Varșovia, PoloniaVarșovia are ceva de oferit pentru toată lumea, fie că este vorba despre un city break, de o vacanță, de un sejur romantic sau de o sesiune de shopping. Evenimentele se derulează pe tot parcursul anului și vă puteți bucura de plaje minunate și o gastronomie extraordinară. De asemenea, are mai multe locuri emblematice precum: Piața din centrul vechi și clădirile sale colorate, Palatul Culturii și Științei, Parcul Łazienki și „Krakowskie Przedmieście”, cea mai prestigioasă stradă din Varșovia.2. Atena, GreciaCapitala Greciei trebuie vizitată măcar o dată în viață. Este un centru cosmopolit sofisticat, cu delicii gastronomice pentru toate gusturile și cu o viață de noapte electrizantă.3. Maribor, SloveniaOrașul Maribor se află în partea de Nord-Est a țării și este de-a dreptul fermecător. Rădăcinile culturale și istorice ale orașului datează din Evul Mediu și, prin urmare, centrul vechi al orașului oferă experiențe autentice. Un lucru cu care se mândresc localnicii este că orașul deține recordul mondial Guinness pentru cea mai veche viță de vie din lume.Maribor, numită capitală culturală europeană în 2012, are o reputație de oraș ospitalier, găzduind numeroase evenimente culturale și sportive internaționale pe tot parcursul anului. Festivalurile care se țin vara au o atmosferă aparte și la o aruncătură de băț se află muntele Pojorhe, ideal pentru drumeții și ciclism.4. Viena, AustriaViena este o destinație ideală pentru romanticii care doresc o plimbare cu trăsura trasă de cai, urmată de o vizită la Palatele Regale. Viena este, de asemenea, orașul perfect pentru un city break. De asemenea, este unul dintre cele mai sigure orașe din Europa, cu o rată foarte scăzută a criminalității. De asemenea, este considerat a fi unul dintre cele mai bune locuri pentru o cerere în căsătorie.5. Cittadella, ItaliaCittadella este situată în inima Regiunii Veneto, în nordul Italiei, într-o poziție strategică deoarece este aproape de cele mai importante orașe din zo ...citeste mai departe despre " Jumătate de milion de turiști au votat destinațiile anului 2023. Grecia intră în top cu trei locații " pe Ziare.com