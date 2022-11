O insulă exclusivistă se închiriază mai ieftin ca un apartament la Poiana Brașov! Cât costă și ce facilități intră în ofertă

Amatorii de vacante si senzatii tari pot sa-si incarce bateriile intr-unul dintre cele mai frumoase locuri din lume, la un pret de Poaian Brasov.

Bird Island este o insulita privata, aflata in largul statului Belize, din Caraibe, si costa 795 de dolari pe noapte, cu conditia inchirierii pentru un sejur de minimum de trei nopti.Locatia este potrivite pentru sase persoane, are patru dormitoare, patru paturi si o saltea.Oferta este valabila pe airbnb unde se precizeaza ca insula se afla intr-una dintre cele mai bune zone de snorkeling si pescuit din Belize. In plus, doritorii au acces la:O bucatarie pentru pregatirea unui picnic pe insulaTransport catre si de pe insula din PlacenciaPatru caiaceTelefon local si Wi-FiUn turn de observatie si o terasaExista, de asemenea, optiunea de a avea un bucatar care sa ramana pe insula daca aveti nevoie de ajutor la gatit si curatenie, plus un ghid pentru a va ajuta sa colectati propriile scoici sau homari in zona.Comparativ cu oferta din Belize, un apartament in Poiana Brasov, in luna decembrie, ajunge si la 1000 de euro pe noapte. ...citeste mai departe despre " O insula exclusivista se inchiriaza mai ieftin ca un apartament la Poiana Brasov! Cat costa si ce facilitati intra in oferta " pe Ziare.com