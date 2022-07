O turistă a achitat 1.000 de lei după ce a mâncat calcan la restaurant în Vama Veche. "Nebunia se plătește"

Turiștii se plâng în acest sezon estival de prețurile mari pe care le-au găsit pe litoral, în România.

Au crescut tarifele la șezlonguri și umbrele, la parcare, dar și cheltuielile. Cu masa.O nouă dovadă vine de la o turistă care a mâncat calcan în Vama Veche și s-a trezit că are de plătit o sumă uriașă, după cum a scris pe grupul Vama Veche, de pe Facebook:"Tare fain în Vamă, un baldachin 150 lei azi, decid să iau masa și, ce să aleg, aleg cherhanaua. Pentru că nu mâncasem în viața mea calcan de mare, profit de situație și comand. 1000 lei nota. În secunda doi, infarct miocardic. Una peste alta, norocul meu este că-n concediul ăsta m-am distrat, m-am pierdut de bărbat, deci, clar, revin și la anul.""Meniul nu l-ați văzut înainte de a comanda?"Postarea a stârnit diverse reacții, unii sunt uluiți de preț, alții dau vina pe turistă că nu a văzut prețul în meniu. Sunt și turiști cu experiențe asemănătoare."1000 de leeeeeeiii noii? Bine, acuma dacă era calcanul fermecat și ți-a îndeplinit dorința cu bărbatul, cred că e ok. Sper că i-ai luat nr de telefon pentru anul viitor.""Da ce-ați mâncat, mămică? Coarne de taur?""Am dat săptămâna trecută pe calcan 585 de ron. Nebunia se plătește!""Dar nu vă supărați, meniul nu l-ați văzut înainte de a comanda? Sau dv mergeți pe terasă și cereți random: calcan de mare! Nu de alta, dar nu înțeleg care e problema și de ce infarct miocardic. Puteați citi meniul.""A citit meniul. Da' probabil că nu i-a spus nimeni că un calcan începe de la 1 kg în sus. Și, cum mi-au făcut și mie (dar am comandat alt peste) mi l-au adus pe cel mai mare. Notă de plata? Peste 200 de lei doar peștele.""Un calcan de 1 kg costă cam 400 de lei. De ce? Pentru că e pește. Se prinde greu, fug ăia toată marea după el.""1000 de lei?!? Câte kg avea calcanul? Din câte știu, prețul este trecut la suta de grame și de regulă cel care vă ia comandă trebuie să vă spună dinainte cam câte kg are peștele cu aproximație. Enorm oricum.""Așa e, îți ziceau, asta acum vreo 4 ani.""Nu îți mai spune nimeni, și eu am pățit-o la cherhana, îl aduce pe cel mai mare.""Măcar a plătit bărbatul tău ăia 1000 de lei? Sau erai pierdută de el când ai mâncat?""La 1000 de Ron bănuiesc că ai avut inclusă o oră de scuba diving să prinzi chiar tu arătarea de pește.""E mare calcanul ca ...citeste mai departe despre " O turistă a achitat 1.000 de lei după ce a mâncat calcan la restaurant în Vama Veche. "Nebunia se plătește" " pe Ziare.com