Locuri ieftine unde să îți faci concediul iarna, în România. Consultant în turism: ”Poți să plătești 150 de lei pe noapte, cu mic-dejun inclus”

Iarna este anotimpul preferat al iubitorilor de munte, care de abia așteaptă să își scoată schiurile de la naftalină și să își planifice următorul concediu pe pârtie. Pe de altă parte, nu toți sunt fanii sporturilor de iarnă, astfel că preferă să se bucure de peisajele acoperite cu zăpadă de la căldura focului din șemineu.

Oricum ar fi, românii își planifică frecvent concedii la munte iarna, doar că nu toți își doresc să scoată sume foarte mari din buzunare sau să se ducă în locuri foarte aglomerate, precum Poiana Brașov și Valea Prahovei.Traian Bădulescu, consultant în turism și purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), a alcătuit pentru Ziare.com o listă cu locuri unde vă puteți bucura de câteva zile de relaxare la munte, la prețuri accesibile oricărui buzunar.Pensiunile din zonele ruraleTurismul rural a devenit un adevărat fenomen, care a fost accentuat de pandemia de coronavirus, când oamenii au dorit să scape de grijile cotidiene și de agitația marilor orașe și să se retragă în natură, cât mai izolați.Traian Bădulescu spune că o noapte la o pensiune poate să fie 150-200 de lei, cu mic-dejun inclus, poate chiar cu două mese. Prețurile nu sunt foarte piperate nici pentru un sejur de sărbători, unde este inclusă și masa festivă."În țară, una din cele mai accesibile ramuri este turismul rural. E preferat de mult timp de români și de străinii care vin în România, dar în timpul pandemiei a crescut destul de mult. La pensiune în general se strâng grupuri de prieteni sau familii. E o siguranță în plus pentru că sunt ei între ei și e aglomerație mai mică.La pensiuni sunt și tarife destul de accesibile, poți să plătești 150-200 de lei pe noapte cu mic dejun inclus, poate și cu două mese. Inclusiv de sărbători, la o pensiune, o persoană poate să scoată din buzunar undeva la 1.000-1.500 de lei maximum, vorbim cu cină festivă, pentru mai multe zile", explică Traian Bădulescu.Zonele ideale pentru un concediu la pensiuneZone izolate, cu aer curat de munte, în mijlocul naturii, cam așa sunt amplasate pensiunile, fiind exact motivele pentru care sunt la mare căutare."Bran-Moeciu, Mărginimea Sibiului, Maramureș, Bucovina, Neamț, Oltenia de sub munte, Vrancea. Și Delta Dunării când permite vremea.Sunt și zone mai inedite, mai recent apărute pe harta pensiunilor.