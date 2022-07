Cum comentează ministrul Turismului prețurile de pe litoral. Cadariu a ajuns la mare de două ori: "Bine, o dată în ianuarie"

Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a comentat marti, 12 iulie, situatia preturilor exagerate de pe litoralul romanesc si si a afirmat ca exista explicatii pentru preturile mari.

"Chiar de doua ori (am fost pe Litoral). Bine, o data am fost in ianuarie. Nu stiu daca e relevant, dar am fost. Am fost prezent pe Litoral la inceputul lunii iunie. Am si stat cateva zile acolo cu familia dupa ce am avut acea actiune oficiala. La acel moment, cel putin, lucrurile erau in regula.Lucrurile pareau in regula, cel putin din punct de vedere ale curateniei exterioare. Tot in acel moment, cei de la Apele Romane isi facusera treaba. Au fost predate portiunile de plaja la timp. Deci la acel moment lucrurile pareau in regula", a spus ministrul Turismului, Daniel Cadariu.El spune ca atunci preturile erau decente si ca o masa pentru doua persoane l-a costat "undeva pana la o suta de lei".Ministrul Turismului a fost intrebat care este parerea sa referitor ca la Vadu o ciorba costa 57 de lei."Ideea de baza e urmatoare - suntem intr-o economie de piata si ar trebui sa functioneze cererea si oferta si probabil in linii mari si functioneaza.Acolo unde sunt exagerari, fie in alimentatie publica sau cazare, clientii, turistii vor reactiona. Pe de alta parte, constatam cu totii realitati internationale - criza economica, perioada post-pandemica, cresteri de preturi la utilitati...Nu zic neaparat ca toate, daca sunt astfel de preturi exagerate, ar fi justificate, dar sunt si explicatii pentru preturi mai mari, cel putin comparativ cu perioada similara a anului trecut".Cadariu a comentat si imaginea care arata ca un admninistrator de plaja a cerut 200 de lei pentru amplasarea cearsafurilor."Strict personal, nu mi se pare firesc. Am vazut si o explicatie. De altfel, am inteles ca nimeni nu a achitat o astfel de suma exorbitanta pentru asa ceva.Noi nu avem masuri legale cu privire la preturi, nu avem competente. Tarifele, cel putin in acel caz, sunt de neacceptat si initiativa acelui operator a fost total nefericita", a mai spus ministrul. ...citeste mai departe despre " Cum comenteaza ministrul Turismului preturile de pe litoral. Cadariu a ajuns la mare de doua ori: "Bine, o data in ianuarie" " pe Ziare.com