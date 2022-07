Minivacanță pentru salariați. Când au trei zile libere angajații

In luna august, angajatii din Romania vor avea parte de o minivacanta cu ocazia sarbatorii Adormirii Maicii Domnului.

Salariatii se vor bucura de o minivacanta de trei zile libere, pentru ca 15 august, atunci cand este Adormirea Maicii Domnului, pica intr-o zi de luni, arata Monitorul de Botosani.Impreuna cu sambata si duminica, respectiv 13 si 14 august, romanii vor avea, astfel, trei zile libere pentru a se relaxa.In anul 2022 Codul Muncii, legea care stabileste numarul zilelor libere acordate angajatiilor din Romania, prevede 15 zile de sarbatoare legala pe care romanii le vor avea libere. Din cele 15 zile nelucratoare de sarbatoare legala doar 9 pica in timpul saptamanii. Deoarece 6 dintre cele 15 zile zile nelucratoare de sarbatoare legala pica in weekend, salariatii care au un program de lucru de luni pana vineri se vor bucura de doar 9 zile libere.Alte zile libere care urmeaza in 2022- 30 noiembrie (miercuri) - Sfantul Andrei;- 1 decembrie (joi) - Ziua Nationala a Romaniei;