România a intrat cu un oraș în topul celor mai bune destinații europene în 2022. Unde au ales oamenii să meargă în vacanță

Topul a fost realizat cu voturile a peste o jumatate de milion de calatori din 182 de tari.In top 20 a intrat si un oras din Romania. Este vorba despre Oradea, care a fost plasat pe locul 6.Clasamentul este format din cele mai bune destinatii europene de vizitat, perfecte pentru un city break, o vacanta insorita, o escapada romantica, cumparaturi, cultura sau natura.Top 10:1. Ljubljana, Slovenia2. Marbella, Spania3. Amiens, Franta4. Plovdiv, Bulgaria5. Leuven, Belgia6. Oradea, Romania7. Londra, Marea Britanie8. Nijmegen, Olanda9. Regio Lahti, Finlanda10. Istanbul, TurciaOradea, locul 6Oradea este considerat unul dintre cele mai frumoase orase din Romania si este pe locul 6 in topul destinatiilor europene din 2022, potrivit europeanbestdestinations.com.Oradea este un oras care poate fi vizitat in orice anotimp si se bucura de un peisaj arhitectural impresionant.Situat la granita de vest a Romaniei, la doar 490 km de Viena, Oradea are o influenta a Occidentului in istoria sa. Patrimoniul arhitectural din Oradea este atat de unic, incat orasul a fost votat cel mai frumos oras Art Nouveau din Europa, mai scrie sursa citata.Oradea este orasul tinerilor, al sanatatii si al relaxarii si a fost votat "Cel mai frumos oras din Romania".Oradea este destinatia perfecta pentru turistii care vor un city break. Dependentii de cultura se pot bucura de o gama impresionanta de expozitii in muzeele locale si se pot relaxa in timpul unuia dintre spectacolele Filarmonicii sau ale Teatrului National din Oradea.