Cele 13 plaje grecești preferate de localnici. Locul care i-a atras inclusiv pe Bob Dylan și Joni Mitchell în anii 70 FOTO

Primul contact cu o nouă țară este întotdeauna spectaculos, însă pe măsură ce vizitele se înmulțesc, turiștii vor să ”guste” din atmosfera reală a locului, să vadă cum trăiesc localnicii cu adevărat, unde le place să mănânce sau să se plimbe, departe de zonele turistice.

Românii iubesc Grecia și mulți își fac concediul anual acolo, drept urmare sunt în permanentă căutare de noi insule și plaje mai puțin turistice și aglomerate. Ei bine, există 13 plaje celebre printre localnici, conform visitgreece.gr.1. ElafonisiUna dintre cele mai atractive plaje din Creta, la aproximativ 80 km sud-vest de Chania, este Elafonisi. Plaja este de fapt o masă de uscat îngustă înconjurată de mare, ceea ce îți dă literalmente senzația că te afli pe o altă insulă. O lagună se formează între continent și insulă, cu o adâncime nu mai mare de un metru. De jur împrejur se formează plaje fascinante cu ape turcoaz și nisip roz coral care își ia culoarea specială de la scoici.Pink sand and turquoise water, Elafonisi island, Greece 🏝 🌺 🧡 🌳 🏖 pic.twitter.com/1y9M8eEeRk— Aldona 🌹🌻🪷 (@koliberki) May 28, 20212. Porto KatsikiCelebra plajă a insulei Lefkada este situată în sud-vest și este una dintre cele mai fabuloase din Marea Mediterană.Enjoy your journey!(Porto Katsiki beach, Greece) pic.twitter.com/lvit2ony03— Vipin Dhir (@vip88d) August 13, 20223. Canal d’ AmourPlaja romantică situată în Sidari, pe insula Corfu, este o altă capodoperă a naturii grecești. Formațiuni geologice magnifice pătrund în mare, creând golfuri, peșteri ascunse și canale de apă. După cum spune legenda, toate cuplurile care înoată aici vor rămâne îndrăgostite pentru tot restul vieții.Good morning from Canal d'Amour Sidari, Corfu Island. See U Soon💙 #GreekSummerFeeling #EndlessGreekSummer #VisitGreece 💘 pic.twitter.com/I2kqNIHuLU— Visit Greece (@VisitGreecegr) July 26, 20204. BalosÎn golful Kisamos, la vest de Chania, vă așteaptă un complex de insule mici de o frumusețe răpitoare. Peninsula Gramvousa se remarcă prin peisajul său minunat, apele uimitoare, deloc adânci. Include, de asemenea, un castel uluitor cu o arhitectură venețiană. Balos este o plajă remarcabilă; peisajul nu poate fi comparat cu nimic din ce ai mai văzut vreodată. Apele limpezi de smarald și plaja cu nisip alb vă așteaptă!Balos beach - Cre ...citeste mai departe despre " Cele 13 plaje grecești preferate de localnici. Locul care i-a atras inclusiv pe Bob Dylan și Joni Mitchell în anii 70 FOTO " pe Ziare.com