Pregateste-ti bagajul pentru vacanta! Lista articole plaja care nu trebuie sa-ti lipseasca

O vacanta la mare este optiunea perfecta pentru a te putea bucura de plaja, de soare si de apa marii. Indiferent daca preferi sa ramai aproape de casa si sa-ti petreci vacanta pe litoralul romanesc sau alegi sa te bucuri de tari straine, precum Grecia, Maldive sau alte destinatii exotice, este important sa nu uiti cele mai importante articole plaja acasa. Prin urmare pregateste-te din timp pentru vacanta.

Bagajul de plaja

Organizeaza-te din timp

Ce nu trebuie sa-ti lipseasca de pe lista articole plaja

Crema de protectie solara

Ochelari de soare

costume de baie

carte buna

papuci plaja

Bolero

Pantaloni scurti si tricou

Palarie

Telefon mobil si incarcator

Lenjerie

Pijama

Periuta de dinti

Pasta de dinti

Sampon

Balsam

Gel de dus

Crema hidratanta si calmanta (speciala pentru zilele de plaja)

Lenjerie intima

Rochii de seara

Blugi si tricou

Sandale

Tenisi

Trusa de machiaj

Odulator de par

Jucarii pentru nisip

Colac

Saltea de apa

Ochelari de apa

Snorkel

Umbrela

Rogojina sau prosop plaja

Documente de calatorie

Daca te numeri printre persoanele care uita mereu sa ia ceva in vacanta, cel mai bine este sa pregatesti o lista cu toate cele necesare. Va trebui sa te gandesti de ce articole plaja ai nevoie, dar si alte obiecte si accesorii plaja necesare pe timpul sejurului.In functie de destinatia de vacanta aleasa trebuie sa ai grija la tipul de bagaj ales, mai ales daca urmeaza sa calatoresti cu avionul. In cazul unui sejur de o saptamana, sau mai lung, trebuie sa iei in calcul un bagaj de mana si unul de cala. In acest fel vei fi sigur ca ai la tine tot ceea ce ai nevoie. Acestea trebuie sa fie usor de transportat, prin urmare alege niste geamantane cu roti, pe care sa le poti cara usor.Pregatirea bagajului pentru vacanta de vara poate incepe si cu o luna inainte. Primul pas este crearea unei liste cu toate articole plaja dama necesare. Apoi, verifica daca ai tot ce este trecut pe lista, daca vrei sa inlocuiesti unele dintre obiectele pe care le ai deja cu unele noi, si alcatuieste o lista de cumparaturi.Chiar daca ai impresia ca nu mai ai nevoie de nimic, dupa crearea listei cu articole de plaja pentru vacanta este posibil sa descoperi fie ca nu ai tot ce-ti trebuie, fie ca trebuie sa inlocuiesti obiectele mai vechi, care si-au pierdut din farmec sau s-au deteriorat. Prin urmare vei fi nevoit sa vizitezi un magazin articole plaja pentru a achizitiona toate cele necesare pentru vacanta. In mediul online vei gasi o multime de articole plaja ieftine Lista cu articole plaja femei trebuie sa cuprinda toata articolele de care ai nevoie in vacanta. Aici intra atat articolele necesare pentru plaja cat si cele necesare in camera de hotel sau seara, cand iesi la restaurant.Prin urmare, poti imparti lista in trei categorii simple, astfel incat sa-ti fie usor sa o alcatuiesti si sa iei doar ceea ce ai cu adevarat nevoie la tine.Lista cu articole plaja trebuie sa contina:Pe langa acestea vei mai avea nevoie, in camera de hotel, de:Iar pentru iesirile in oras, sau la cina, trebuie sa ai in bagaj:Desigur, in functie de activitatile planificate in vacanta, este posibil sa ai nevoie de mai mult lucruri in timpul sejurului. Prin urmare lista se poate extinde.De asemenea, lista cu articole plaja poate include si alte obiecte specifice, in functie de preferintele fiecarei persoane si de destinatia aleasa. Si, daca esti parinte, nu trebuie sa uiti de articole plaja copii. Printre acestea regasim:Foarte importante sunt documentele de calatorie. Vei avea nevoie de buletin si pasaport daca pleci in strainatate. Apoi, nu trebuie sa uiti de biletele de avion si de green pass sau dovada vaccinarii si/sau un test negativ PCR sau antigen. In functie de tara in care urmeaza sa calatoresti trebuie sa fii din timp informat cu privire la documentele necesare pentru calatorie.Acum ca ti-ai facut lista cu articole plaja necesare in vacanta, tot ce iti mai ramane este sa adaugi totul in geamantan si sa te bucuri de o vacanta fara griji.