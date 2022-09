Cât a plătit un român pentru o urcare și o coborâre cu telescaunul în Predeal: "Mi-am dat seama că aș putea să merg pe jos"

Un jurnalist din Prahova a avut un soc cand a aflat cat il costa un drum dus-intors cu telescaunul din Predeal.

La casa de bilete acesta a aflat cu surprindere ca urcarea si coborarea il costa 90 de lei.Chiar m-am gandit daca merita "investitia""Mi-am dat seama ca as putea sa merg pe jos, sfat pe care l-am primit inclusiv din partea doamnei care vindea biletele. Totusi, am spus ca daca am ajuns pana acolo, sa nu ma blochez in pret.Cu toate acestea, nu ma pot abtine din a declara suma de 90 de lei pentru un bilet dus-intors cu telescaunul ca fiind un handicap pentru turism. Daca mergi cu toata familia, ajungi sa scoti si 100 de euro pentru o scurta calatorie pana in varf de munte.Stiu ca in trecut, acum cel mult 4-5 ani, dadeam undeva la vreo 45 sau 50 de lei de persoana. Posibil sa gresesc suma, dar si atunci mi se parea mare."Cu 90 de lei, daca te chinui putin, gasesti cazare buna in zona. 90 de lei e nota pentru o masa in doi, la restaurant. Aproximativ 90 de lei te costa drumul cu trenul, la clasa I, de la Ploiesti pana in Predeal si retur.90 de lei e o pereche de blugi bunicei. 90 de lei e mai mult decat abonamentul de Netflix si HBO Go. 90 de lei e prea mult pentru un dus-intors cu telescaunul din Predeal", a scris acesta pe Observatorulph.ro.Preturile afisate onlinePreturile afisate pe site-ul infoalpin.ro sunt de 25 de lei pentru o urcare sau o coborare si de 40 de lei pentru o urcare si o coborire, pentru adulti. ...citeste mai departe despre " Cat a platit un roman pentru o urcare si o coborare cu telescaunul in Predeal: "Mi-am dat seama ca as putea sa merg pe jos" " pe Ziare.com