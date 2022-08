O româncă a rămas cu un gust amar după vacanța în Zanzibar și a ajuns să depună plângere la poliție, asta după ce i-au fost furați banii din seiful hotelului.

Este vorba despre 900 de dolari și 100 de euro și se pare că nu este prima dată când unui turist cazat la hotelul respectiv i se fură banii.”Hello everyone! Se pare că mi-a fost ștearsă postarea anterioară, așa că postez din nou ca să știe românii care vin în Zanzibar să se ferească de Spice Island Hotel din Jambiani. Ne-au fost furați 900 de dolari și 100 de euro din seif. Managerul nu face nimic, toată lumea ridică din umeri. Nu vă cazați aici dacă vreți să aveți o vacanță liniștită!Update: am depus plângere la poliție, s-a deschis o anchetă. Nu avem speranțe că ne recuperăm banii, dar măcar am făcut un pic de gălăgie la hotel, astfel încât să vadă personalul de aici că nu e ok să îți pui mâinile în sân și să spui "Asta e! Ne pare rău pentru ce ați pățit, nu putem face nimic pentru că nu puteți demonstra câți bani ați avut în seif". Ne bucurăm în continuare de vacanță, după două zile pierdute prin secții de poliție dând declarații.Se pare că nu suntem primii care au pățit-o la această locație. Data viitoare am să parcurg mai bine recenziile... Nu doar primele generate de Google”, a scris Georgiana pe grupul de Facebook ”Vacanță în Zanzibar”. ...citeste mai departe despre " Cum a rămas fără toți banii o româncă aflată în vacanță în Zanzibar. “Nu vă cazați aici. Două zile pierdute prin secții de poliție” " pe Ziare.com