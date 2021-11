Snowboarding-ul: 4 sfaturi pentru începători

Snowboarding-ul este un sport din ce în ce mai popular la noi. Anual, tot mai multe persoane, indiferent de vârstă, învață tainele acestui sport de iarnă distractiv, o opțiune excelentă pentru a practica exerciții fizice în aer liber. De asemenea, poate fi o alternativă interesantă la clasicul schi. Dacă te-ai decis să practici snowboarding-ul din acest sezon, ai mai jos câteva sfaturi care te pot ajuta să treci rapid peste nivelul de începător.

Echipamentul potrivit

Placa pentru începători

Poziția corectă

Frânarea

Nu este nimic mai rău decât să vrei să te distrezi pe pârtie și să fii nevoit să renunți pentru că îți este prea frig. Așadar, înainte de a pleca pe pârtie, asigură-te că ai echipamentul potrivit pentru a practica acest sport.și pantalonii trebuie să fie fabricate din materiale impermeabile, izolatoare, dar care să lase corpul să respire în același timp. Ceea ce porți sub echipamentul de snowboarding este la fel de important, pentru că trebuie să îți țină de cald și să nu te facă să transpiri. De asemenea, alege șosete concepute special pentru schi sau snowboarding, din amestecuri care protejează piciorul, precum lâna fină. În ceea ce privește accesoriile, este greșit să crezi că poți merge pe pârtie cu orice fel de ochelari de protecție. Poartă tipul potrivit de ochelari pentru zăpadă, care să rețină căldura, dar care, în același timp, să aibă o ventilație optimă pentru o bună circulație a aerului și pentru a preveni aburirea. În afară de o pereche bună de ochelari de zăpadă, este recomandată purtarea unei cagule, pentru acoperirea capului și a feței. Capul, mâinile și picioarele sunt cele trei părți ale corpului pe unde se pierde cel mai mult căldură. Prin urmare, este recomandat să alegi o pereche de ghete de snowboarding de calitate și să nu uiți de mănuși.Cu cât snowboardul este mai lung, cu atât este mai greu de manevrat. De aceea, pentru începătorii sunt recomandate plăcile care au o lungime până la umeri, maximum până la bărbie. Cere sfatul experților din magazinele specializate până îți îmbunătățești stilul și treci de la nivelul de începător la avansați. Există mai multe tipuri de snowboard, de la cele All Mountain/ All Terrain, versatile și potrivite mai degrabă pentru începători, la cele Freeride - concepute pentru zonele off-pistă, cu zăpadă nebătătorită - și Freestyle, care sunt mai scurte, mai ușor de manevrat și potrivite pentru salturi și diverse acrobații.Ca să practici snowboarding-ul trebuie să știi care este piciorul preferat și apoi să cunoști pozițiile corecte. Pe o suprafață plană, pășește pe placă: piciorul pe care l-ai așezat instinctiv în față este preferatul tău. Piciorul din spate este cel care acționează ca o “cârmă” și este de obicei cel mai puternic dintre cele două. Atunci când practici acest sport, trebuie să stai într-o poziție cu picioarele ușor îndoite, pentru a-ți menține echilibrul. De asemenea, umerii și brațele vor acționa ca o cârmă.La o coborâre lentă, frânarea se poate realiza apăsând un călcâi pe placă. Totuși, dacă viteza este mai mare sau pantele sunt abrupte, această tehnică nu este suficientă. Trebuie să apeși puternic pe marginea din față a plăcii sau în spate și în același timp să rotești puternic partea superioară a corpului. Poți să-ți alegi un instructor bun și vei vedea că, după câteva lecții, te vei descurca singur.Dacă te-ai decis să practici snowboarding-ul, cu sfaturile de mai sus vei putea pătrunde rapid în lumea fascinantă și distractivă a acestui sport.Sursa foto: Unsplash.com