Stațiunile de schi din Austria care au cucerit românii. Sute de kilometri de pârtii și zăpadă garantată aproape tot anul VIDEO

Austria este cunoscută pentru stațiunile sale de schi, cu pârtii spectaculoase și moderne. Românii au fost cuceriți de ele încă din anii 2000 și revin în fiecare an pentru concediile de sărbători.

Traian Bădulescu, consultant în turism și purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), a explicat pentru Ziare.com că Austria și Bulgaria sunt destinațiile preferate ale românilor pentru schi, dar că schiorii cu experiență tind să încline mai mult spre Austria."Schiorii experimentați aleg Austria, pentru că vorbim de mii de kilometri de pârtii de schi, pe când în Bulgaria sunt mulți turiști care o aleg și pentru sărbători, nu exclusiv schi", a explicat Traian Bădulescu.Referitor la stațiunile favorite din Austria, unele precum Zell Am See sunt în topul preferințelor românilor de 20 de ani."În Austria sunt foarte multe zone preferate. Românii aleg în principal stațiunile mai cunoscute de ski, de exemplu merg în Tirol foarte mult, spre Elveția, în vestul Austriei. Mai avem zona Innsbruck, zona Strasbourgului, cu o stațiune foarte cunoscută, Zell Am See, care prinde la români încă din anii 2000, Ischgl mai avem, Kitzbuhel", mai spune Traian Bădulescu.TirolLa o distanță de circa 1.550 de kilometri de București, Tirol promite o experiență de neuitat. Cu peste 80 de zone amenajate pentru schi, circa 3.000 de kilometri de pârtie, Tirolul este destinația numărul unu pentru pasionații de schi și snowboard din Alpii europeni.Stațiunile montane din Tirol sunt deschise aproape pe tot parcursul anului, fiind un alt element de unicitate.Zonele de schi sunt conectate în mai multe moduri, fie prin telescaune și telegondole, fie prin intermediul transportului public.Pentru un sejur de o săptămână, în intervalul 20-27 decembrie, pentru doi adulți, costurile cazării la un hotel de trei stele, cu mic-dejun inclus, sunt de 5.875 de lei. Un alt hotel, de patru stele, ajunge la 9.800 de lei, cu mic-dejun și cină incluse.Cele mai mari zone de schi din regiunea TirolZillertalLa aproximativ 40 de kilometri est de Innsbruck, variind de la altitudini de 560, la 3.280 de metri, Zillertal oferă peste 530 de kilometri de pârtii, iar zăpada este garantată pe tot parcursul anului.HochgurglMica stațiune austriacă este situată pe un platou însorit, cu vedere la Valea Oetz, înconjurată de ghețari. Este preferată de