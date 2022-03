Terapie la Castel, alături de somelieri și vinuri bune. Domeniile Jidvei

Ce este mai liniștitor și relaxant, să admiri natura într-o companie plăcută sau să admiri natura într-o companie plăcută și cu un pahar de vin în mână? Indiferent de care este răspunsul tău, cu Domeniile Jidvei ai parte de o adevărată terapie la Castel, alături de somelieri, vinuri bune și o priveliște de nedescris. Mai multe îți povestim chiar noi.

Tu ce știi despre Domeniile Jidvei?

Terapie la Castel, alături de somelieri și vinuri bune

Așezat într-un cadru pitoresc, pe un tărâm încărcat de istorie și de vin, Castelul Bethlen – Haller de lângă Cetatea de Baltă veghează domeniile foștilor domnitori ai Transilvaniei. Fiind amplasat lângă domeniile Jidvei, pe o colină, castelul oferă o priveliște nemaipomenită. Străjer încă din vremuri apuse de demult, cetatea este plină de istorie, găzduindu-l pentru o perioadă și pe marele domnitor Ștefan cel Mare.De la recunoașterea Transilvaniei ca „Țara Vinului” în anii 1200 și finalizarea construirii Castelului Bethlen-Haller a Cetății de Baltă în 1624, până la înființarea primei societăți viticole sub numele Jidvei în 1949 și a companiei private Jidvei în 1999, a fost cale lungă de bătut. Însă alături de pasiune, profesionalism și dedicație au urmat după aceste evenimente lansarea primelor sortimente de vinuri din gama Jidvei , deschiderea cramelor sub celebrul nume și recunoașterea națională și internațională a brandului.Mai mult decât atât, au urmat integrarea în activitate a momentelor de educație cu și despre lumea vinurilor și viței de vie, regândirea conceptului de brand și campanii sugestive începute în 2019 ce plasează Jidvei pe primul loc în strâns parteneriat cu România și identitatea națională.Astăzi, Domeniile Jidvei înseamnă mai mult decât o simplă companie producătoare de vinuri. Jidvei înseamnă identitate națională, grijă față de calitate, educație și experiențe făcute să te ridice.Astăzi, pragul Domeniilor Jidvei este trecut de către cei mai înfocați degustători și pasionați de vinuri. De la somelieri până la degustători amatori, antreprenori în domeniul HoReCa sau turiști, cu toții sunt plăcut impresionați de savoarea vinului și experiențelor de la Jidvei.Tururile organizate la Castel pentru vizitatori, evenimentele de degustare susținute, evenimentele culinare și cele educative împreună cu generația de viitor a României – toate au loc astăzi într-un cadru inovativ și prietenos.Iar în urma unei colaborări de succes cu echipa Sun Leader , toate acestea au loc cu ușurință și în cadrul natural al Castelului Bethlen-Haller – pe terasă. Ingredientele cheie ale acestei colaborări sunt priveliștea deosebită și terasa complet amenajată. Amplasată lângă cetate, terasa oferă o priveliște nemaipomenită, de care te poți bucura și tu în orice anotimp.Cu ajutorul unei pergole cu acoperiș retractabil, evenimentele sub clar de lună nu mai sunt doar visul unei nopți de vară. Întreg sistemul rezistent la vânt puternic, ploi abundente, grindină și ninsoare și accesorizat cu închideri din sticlă, se poate transforma ușor și rapid dintr-o terasă în aer liber , într-un spațiu ce poate găzdui orice fel de eveniment.Așadar, dacă încă nu ai vizitat locația simbolică a Domeniilor Jidvei, nu este prea târziu să te îmbeți cu mirosul aromat al strugurilor și vinului de calitate. Caută și tu puțină terapie la Castel alături de somelieri și vinuri bune, povești cu domnițe și cavaleri și o lume de basm presărată cu tradiții și noutăți. La Domeniile Jidvei, Alba.