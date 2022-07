Thassos, Riviera Olimpului, Halkidiki sau altă destinație din Grecia? Te ajutăm să te hotărăști!

Riviera Olimpului este locul despre care s-au scris multe povești. De aici au pornit și Legendele Olimpului, așa că ai toate motivele să vizitezi stațiunile ce alcătuiesc destinația numită Riviera Olimpului. Se află la doar 700 km de București, la poalele Muntelui Olimp, astfel că te vei bucura de peisaje desprinse parcă din alte lumi.

Vrei să mergi în Grecia vara aceasta, dar nu știi ce destinație să alegi? Hello Holidays te ajută să te hotărăști. Îți prezentăm în continuare trei dintre cele mai populare destinații pentru vacante in Grecia 2022 Thassos este fără îndoială în top 3 destinații din Grecia și suntem siguri că te va impresiona și pe tine. Această insulă sat îți oferă tot ce ai nevoie pentru a te distra și în același timp pentru a te relaxa și a descoperi cât mai mult din cultura grecească. Se află la o distanță destul de mică de Grecia continentală, în partea de nord a Mării Egee. Astfel, vei avea parte de păduri de pin de un verde intens, plantații de măslini, peisaje pitorești și bineînțeles, ospitalitatea localnicilor. Dacă vrei să vizitezi Thassos, îți propunem un Sejur Grecia - Limenas, de 7 nopți cu autocarul. Cazarea se va face la un hotel de 3 stele, Danae Hotel, iar pachetul turistic include și mic dejun. Vei petrece o săptămână de vis aici și te vei întoarce cu gândul la vacanța ce tocmai s-a încheiat.Pe site-ul Hello Holidays, la Riviera Olimpului, vei găsi sejururi în următoarele destinații: Paralia Katerini, Olympic Beach, Nei Pori, Litochoro, Leptokaria, Platamonas și altele. Îți recomandăm un sejur de vis de 7 nopți, cu autocarul, în Paralia Katerini, la G.L. Hotel de 3 stele. În pachetul turistic sunt incluse cele 7 nopți de cazare cu mic dejun, transportul cu autocarul și asistență turistică. Suntem siguri că te vei îndrăgosti de această destinație din Grecia continentală.Ultima destinație pe care ți-o prezentăm astăzi este Halkidiki. Este o destinație foarte populară și unică prin modul în care este compusă. Halkidiki este de fapt o Peninsulă cu trei brațe: Kassandra, Sithonia și Athos. Fiecare dintre aceste brațe este unic prin modul în care poți petrece vacanțele. Kassandra este destinația ideală pentru toți cei care își doresc o vacanță luxoasă, o vacanță în care să se distreze și să meargă la cumpărături. Este o destinație cunoscută pentru viața de noapte, așa că nu vei regreta. Sithonia este recunoscută pentru peisajele sălbatice și frumusețea naturii, astfel că se potrivește celor car vor să descopere o Grecie autentică. Iar ultimul braț, Athos este pentru cei care își doresc să viziteze Muntele Athos și care vor să facă turism religios. Din Halkidiki îți recomandăm un Sejur Grecia Nikiti, la Porfi Beach Hotel, de 7 nopți, cu autocarul. Sejurul include transport cu autocarul, 7 nopți de cazare în hotel de 3 stele, cu mic dejun și asistență turistică.