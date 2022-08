Mamaia, chilipir pentru un turist american: ”Doar 12 dolari! Mic dejun pe cea mai scumpă plajă din România” VIDEO

Un turist american, venit in vacanta in Mamaia, a postat pe TikTok un videoclip cu micul dejun luat "pe cea mai scumpa plaja din Romania".

Mai exact, barbatul a comandat o cafea, un sandvici si un smoothie, pentru care a platit 12 dolari, adica 60 de lei."Doar 12 dolari! Mic dejun pe cea mai scumpa plaja din Romania", este textul suprapus peste videoclip.De asemenea, in descriere a spus ca prefera Romania in detrimentul SUA."Devine deja stanjenitor ca ma tot intrebati de ce prefer Romania in detrimentul Statelor Unite", a scris turistul american pe TikTok.@oopsimovedagain It's becoming embarassing that you keep asking me why I prefer Romania 🇷🇴 to the USA 🇺🇸 #romania #mamaia #luxury #affordable #engineer #freedom #blacksea #oopsimovedagain ♬ Mi Gna (feat. Hayko) - Super Sako